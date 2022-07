"La moción de censura es un resorte que tiene nuestra constitución, que no ha sido usado nunca, para generar un movimiento dentro del gobierno para que entienda que tiene que asumir la responsabilidad de gobernar, y lo está haciendo muy mal" comenzó diciendo, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman en comunicación con el programa Metaverso de Ciudadano News.

Luego, el legislador nacional contó que este pedido "es una herramienta que tiene la cámara diputados de la nación para enviar un metamensaje al gobierno que tiene que cambiar, porque está extraviado acerca de lo que le pasa a los argentinos".

Consultado por los rumores que acercan al presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa a la jefatura de gabinete de ministros, y si la moción quedaría sin efecto, Milman aclaro que: "La moción de censura no está dirigida a alguien en particular, hoy está el señor(Juan) Manzur a cargo de la jefatura de Gabinete, ahora, como lo hacemos, no por los hechos concretos que tiene el jefe de Gabinete, sino que la figura es la que administra los recursos del país.

"Figura que tiene que garantizar que no haya esta emisión, no haya esta pobreza, y hemos visto cómo en la última reunión de gabinete fue el jefe de gabinete de ministros quien estuvo a cargo de todos los ministros y, ni siquiera estuvo el presidente entonces, si podemos usar estas figuras para que el gobierno pueda asumir una responsabilidad que no asume, es un llamado de atención porque los argentinos están sufriendo.

En vistas a las elecciones del próximo año, y consultado por su opinión de quién sería la mejor opción para los argentinos para 2023, el diputado respondió "Me parece que hay un cambio cultural en la opinión pública y significa que la gente ha comprobado que hay que hacer cambios profundos en la Argentina, que tiene chance de salir de esta decadencia, que tiene oportunidad de ser como Canadá, Irlanda, Australia, países con posiciones similares a la nuestra y ven esa chance, pero para eso hay que cambiar el sistema, darlo vuelta como una media y rápido, con coraje y que, Patricia Bullrich es una persona que reúne muchas de esas cualidades que la opinión pública reclama.