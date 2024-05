El presidente Javier Milei participó del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), y sus declaraciones sobre vetar cualquier proyecto que "atente" contra su objetivo de lograr el equilibrio fiscal causó enojo en distintos bloques políticos.

Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional por Córdoba de la UCR, manifestó al aire del programa Sin Verso, de Ciudadano.News, su postura.

“Lo escuché diciendo que con las actividades de la cámara y sobre todo cuando nosotros hicimos la sesión especial por el tema presupuesto universitario, a él le importaba un carajo lo que hiciéramos nosotros, que vetaría todo”, afirmó.

“No le importa nada, ni los jubilados, ni las universidades, ni que los jóvenes puedan estudiar, ni siquiera le importa la gente, lo único que pretende es que en su Excel los resultados le den, pero los resultados que está teniendo son ficticios, porque tiene superávit a costa de no pagar un montón de deuda y las deudas en algún momento se tienen que pagar”, aseveró.

—La Universidad de Córdoba también recibió fondos, ¿qué le transmiten desde el sector universitario?

—Estamos defendiendo un sistema universitario integral. Si bien la UBA recibe en primer lugar, después el Gobierno no continuó brindando los presupuestos a las otras universidades. Que reactive la UBA está bien, pero también tienen que activar las otras entonces, por eso, el martes, convocamos a una sesión especial, emplazamos a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para que hoy dictaminen un proyecto de ley de presupuesto universitario y cada una de las universidades en todo el país reciban los presupuestos que necesitan para dictar sus clases. Queremos defender todo el sistema universitario y que no quede a merced del dedo de un presidente, sino que haya previsibilidad y todas tengan lo que les corresponde.

—¿Por qué entonces, a través de Rodrigo De Loredo, el bloque de diputados y la mayoría de los diputados cordobeses de la UCR le votaron la ley bases a Milei en Diputados?

—La ley bases es otro contexto, nosotros como UCR fuimos parte de un frente en la contienda electoral en el cual no fuimos elegidos, pero que propiciamos un cambio, en el sentido de los objetivos generales de Milei, equilibrar el gasto público, tener algunas reducciones también administrativas y ganó Milei con su plataforma entonces, no queremos ser obstruccionistas ni que un presidente no pueda llevar adelante el plan por el cual la gente lo votó, lo que sí hicimos fue tratar de mejorar lo que mandó, lo que supuestamente necesita para que el país salga adelante, le bajamos de 700 a 300 artículos, le sacamos la parte de la cultura, del ambiente, el tema jubilados, que ahora estamos trabajando desde la Comisión de Previsión y Seguridad Social que yo presido, y trabajamos para darles un aumento, le sacamos todo lo relacionado con las economías regionales que quería destruir, pulimos muchísimos los artículos que quedaron, tratamos de defender varias instituciones de emblema para que no se puedan disolver. Obviamente que hubiésemos querido poder más, pero también es fruto de los acuerdos y no estamos solamente nosotros, está el interbloque Hacemos Coalición Federal, el Pro, la Libertad Avanza, surgió también de un acuerdo integral e intentamos mejorarlo.

—Es muy probable que la ley bases y el paquete fiscal vuelvan para revisión a Diputados, ¿qué piensan cambiar?

—Es muy probable que venga, todavía no sabemos cuál va a ser el texto, conozco por comentarios algunos puntos que quieren modificar y lo que diga el bloque del radicalismo lo vamos a tener en cuenta y apoyar, porque ellos la están mejorando y es necesario que también pase por Senadores y que también pongan su mirada y que mejoren lo que nosotros hicimos por ende, después se analizará, pero estaremos seguramente apoyando lo que han hecho nuestro bloque.