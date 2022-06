De cara a las elecciones del 2023, Javier Milei lanzó en la noche de este viernes su campaña presidencial en el estadio de El Porvenir en un evento del que también participó el cantante de cumbia El Dipy, identificado con la oposición en el último tiempo. Frente a poco más de 1.500 personas, el economista anunció oficialmente que irá por la presidencia y como de costumbre dejó fuertes frases.

"No necesitamos un focus para ver qué contestamos. Lo hacemos desde nuestra convicción y valores morales. Pedimos el voto para sacarles el poder a ellos y devolvérselo al pueblo. Por eso tienen miedo. Nos difaman para mantener sus privilegios, pero nos mantenemos estoicos porque estamos convencidos de la pelea", aseguró el diputado nacional de La Libertad Avanza.

Milei hizo su aparición en el escenario cantando y tirando papel picado, y arengó a la concurrencia con estruendosa consigna en la que ratificó sus aspiraciones presidenciales: "Gracias leones, la Rosada es para el león".

En ese sentido, el economista remarcó que "somos nosotros contra todos: los políticos chorros, los empresarios prebendarios, los periodistas ensobrados y los sindicalistas tranzas”.

Durante el acto, Milei aseguró que "esta es una oportunidad histórica para vencer a la casta y poner de pie el país". En medio del griterío del público que esperaba un menaje contundente de su parte, el economista advirtió que no se metió "en el pantano inmundo de la política para ser parte de un nuevo fracaso, sino para transformar Argentina en una potencia".

"Hay que entender la lógica de la casta, en ese sentido lo que marca el modelo de la casta, es decir, dónde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Hay un conflicto entre necesidades infinitas y recursos escasos", remarcó el funcionario durante su discurso.

"Algunos siembran dudas sobre si tenemos un modelo. Nuestra guía es el modelo del liberalismo. Podemos ver nuestra historia. En 1860 cuando se aplica la Constitución de Alberdi dejamos de ser un país bárbaro. Otro caso es Irlanda. Tienen el caso de India, que al adoptar un modelo liberal multiplicó por 11 el PIB per cápita. Los países libres son ocho veces más ricos que los reprimidos", expresó el legislador.

Por último, sostuvo: "Quiero que quede claro que no me metí en política para ser parte de la casta política. Me metí para transformar a la Argentina. Algunos siembran dudas si tenemos modelo, claro que tenemos, es el liberalismo. La fórmula es capitalismo, ahorro y trabajo duro".