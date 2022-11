Milei dijo que aceptaría ser ministro de Bullrich si ella le gana en una interna

Enfocado en la campaña electoral de cara al 2023, el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, reveló que estaría dispuesto a ser ministro de un eventual gobierno de Patricia Bullrich, en caso de que la titular del PRO lo derrote en una interna.

Aunque no le cierra la puerta a la coalición opositora, el diputado sigue lanzando dardos: “Juntos por el Cambio (JxC), tal cual existe hoy, es inviable, porque los radicales son la internacional socialista. La Coalición Cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo y el ala blanda de Juntos es también un problema, porque recita las ideas que nos han condenado al fracaso y con la fatal arrogancia de creer que son más inteligentes y lo pueden hacer bien”.

Milei volvió a referirse a las "palomas” de JxC, a los que llamó "kirchneristas reloaded” (recargados): “Por lo menos los kirchneristas son brutos, estos, en cambio, van a hacer daño de manera eficiente con lo cual es más problemático”, indicó en diálogo con TN.

Milei aseguró que con su proyecto "podría ser presidente".

¿Posible alianza?

De todas formas, el economista admitió que “hay un ala de Juntos por el Cambio con la cual me llevo muy bien y puedo trabajar”.

Al ser consultado sobre si llegaría a un acuerdo electoral con ese sector, dijo que no se “desvive” por tener un cargo: "Estoy dispuesto a involucrarme en la gestión, solo si creo que hay chance de éxito. No voy a estropear mi trabajo de batalla cultural que llevo de hace más de 20 años, no estoy dispuesto a rifarlo en algo que sé que va a terminar mal”.

“Trabajo para un proyecto en el cual yo podría ser el presidente. Creo que una Argentina mejor es posible y que sí se puede arreglar. A diferencia de los otros, yo sí sé como se arregla, y tengo el coraje para hacerlo”, planteó.

En esa línea consideró que está dispuesto a recibir en su espacio "al ala dura de Juntos por el Cambio y si quieren una interna, le damos la interna, y si ganan, acompañamos”.

En tanto, señaló que si Bullrich lo vence en una interna, “fuera de la estructura de Juntos por el Cambio”, él estaría dispuesto a ser su ministro de Economía.

Con respecto a esa posibilidad, el legislador remarcó que la propuesta ya se la hizo a la propia titular del PRO y al expresidente, Mauricio Macri.

“No puedo estar del otro lado, porque tampoco me quieren, y no me interesa que me quieran. Los fracasados, los que tranzan, los que son socios de los k, que les aprueban presupuestos que implican más impuestos, con esos no”, sentenció Milei.