Milei celebrará en Córdoba la fecha patria

El presidente Javier Milei estará en Córdoba este sábado para conmemorar el Día de la Patria, aunque sin la posibilidad de que por ahora se firme un pacto con los gobernadores –a quienes no se les cursó ninguna invitación–, políticos y personalidades, como lo había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Así lo anticipó una fuente de la Casa Rosada, confirmando que “el 25 de mayo habrá un acto en Córdoba para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y la formación del primer Gobierno Patrio” que contará con la presencia del primer mandatario.

El evento se desarrollará desde las 14 en la Plaza San Martín, frente al Cabildo de la capital provincial, y está previsto que el Presidente sea el único orador.

Milei será recibido por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y otras autoridades provinciales, y se espera la presencia de gran parte del Gabinete nacional, autoridades de ambas cámaras del congreso y otros funcionarios.

De acuerdo a lo anunciado por los organizadores, el acto comenzará a las 14 con la actuación de cuatro bandas militares interpretando marchas y música popular, y a partir de las 15.30 se desarrollará el acto principal, que será transmitido exclusivamente por una señal oficial.

El propósito de Milei de firmar el Pacto de Mayo, anunciado ante el Congreso el 1º de marzo, se transformó en un "pacto con la gente". El mandatario aceptó que no logró el objetivo debido a la demora del Senado nacional en aprobar la Ley Bases, debido al alineamiento monolítico de parte de la oposición para que el proyecto no se apruebe, o por lo menos no como lo pretende la Casa Rosada.

Con ese panorama en contra, el Presidente debió posponer la posibilidad de suscribir el compromiso, y en Córdoba expondrá a los "culpables" de que se demoren las reformas.

De todos modos, apuesta a que el objetivo se concrete "más adelante", y no desperdiciará la oportunidad de hablarle a su militancia libertaria, pero también a "la gente" de la "recuperación que se viene".

Protestas gremiales

Según informó el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se prevé que haya marchas en su contra, por lo cual se ha organizado un estricto operativo de seguridad que estará principalmente a cargo de la Policía Federal Argentina y la Casa Militar –organismo encargado de la seguridad del mandatario nacional–, con la colaboración de la Policía provincial.

Una de las manifestaciones anunciadas por algunos gremios será la organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se hará en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella –desde donde probablemente el Presidente viaje en helicóptero hacia el centro si las condiciones climáticas lo permiten– y la otra en la avenida General Paz.