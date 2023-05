Sinsabores y festejos entre los dirigentes mendocinos frente a las PASO del domingo

Para Cambia Mendoza, lo sucedido en las PASO en los siete municipios que desdoblaron sus elecciones de las provinciales, no produjo "ninguna novedad", es más, "ratificaron los pronósticos" que se emitieron desde ese espacio político.

Este aspecto fue resaltado ante Ciudadano.News por el senador nacional y precandidato a gobernador Alfredo Cornejo: "Las siete elecciones eran de administraciones que eran opositoras y el balance para nuestro frente es muy positivo, porque si bien en las siete comunas ganaron los oficialismos, la elección fue muy buena para Cambia Mendoza y llama la atención la baja performance de algunos oficialismos que han perdido mucho apoyo, como es el caso de San Rafael".

Para Cornejo, el balance fue positivo y por lo menos en dos departamentos, San Rafael y San Carlos, el resultado se puede revertir: "En Santa Rosa, el oficialismo también triunfa, pero hicimos una elección de Frente Cambia Mendoza de 32 puntos. En líneas generales, desde la subjetividad, nosotros creemos que ha sido un balance muy positivo".

El precandidato a la Gobernador también apunto: "El oficialismo ha recibido un llamado de atención que tiene que ver con un malhumor generalizado acerca de la inflación, es muy difícil vivir con inflación. En ese contexto se ha ido a votar y la gente se ha expresado de distintas formas, sólo en dos departamentos ha votado el 70% de la población, San Carlos y Lavalle, donde había una fuerte competencia". Y completó: "En el resto de los departamentos hay porcentajes apenas por arriba del 50%, son porcentajes muy bajos que me parece son la manifestación de un malhumor acerca de cuánto sirve ir a votar, expresarse políticamente, si esto no cambia el problema inflacionario", dijo Cornejo.

La lectura que hacen desde la oposición no es la misma y esto se notó con lo expresado ante Ciudadano.News por el precandidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, quien expresó: "Todos los que estamos en esto somos optimistas, hay que valorizar lo que se ha hecho y cómo lo va a evaluar el pueblo mendocino. Al oficialismo provincial le ha resultado muy difícil porque se dividieron y porque no han hecho bien las cosas".

En este sentido, Parisi también comentó: "Hace varios años que la provincia no arranca, que está en condiciones cada vez peores, por lo cual tendrá el pueblo que evaluar cómo ha sido el gobierno de (Omar) De Marchi y Cornejo en estos últimos años".

Similar posición de respuesta asumió el intendente y candidato que busca su reelección en el departamento de Maipú, Matías Stevanato: "Es una alegría la que estamos sintiendo los maipucinos, fue muy positivo el resultado de las PASO con un resultado tan contundente, nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien y obviamente nos genera una gran responsabilidad porque tenemos que duplicar los esfuerzos para seguir solucionando los problemas que tienen los maipucinos".

"No comparto la opinión de Cornejo en cuanto a revertir los resultados. Los maipucinos nos dieron un voto de confianza muy importante, hemos llegado casi al 50% y estoy convencido de que en septiembre vamos a superar ese porcentaje", expresó el intendente de Maipú.

Quien festejó uno de los resultados de las PASO desdobladas fue el precandidato a gobernador de La Unión Mendocina y ex Cambia Mendoza, Omar De Marchi, quien, ante la postura de Cornejo, respondió: "Lo correcto hubiese sido decir 'escuchamos a la gente y la gente por algo no nos acompañó'. Hay que respetar a la gente porque esto no es una pelea, hay que escuchar qué hace falta, qué hay que hacer para que la gente los vote. Me parece que algunos están tan enroscados en la política que se olvidan de resolver los problemas de la sociedad".

Producción periodística: Daniel Gallardo.