Petri quiere que los niños en las escuelas coman mejor que los presos

Lusi Petri, precandidato a gobernador por Mendocinos por el Futuro, competidor en la interna del Frente Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo, dialogó con el programa Metaverso de Ciudadano.News y presentó sus propuestas de campaña apuntadas a mejorar la provincia de Mendoza, haciendo hincapié en la seguridad y en mejoras de la educación.

“Quiero que me voten por las propuestas y las cosas que queremos para Mendoza porque estamos convencidos de que la provincia tiene un potencial enorme que se basa en su recurso humano”, sentenció Petri durante la entrevista.



Hablando de los mendocinos, ¿qué notás en las recorridas de campaña?

La gente está angustiada, tiene bronca, no llega a fin de mes, la está pasando mal, y la política tiene que dar respuestas, la gente no puede esperar. Yo creo que la dirigencia política no toma conciencia de la gravedad de la crisis y quienes nos gobiernan a nivel nacional, menos porque pensemos que estamos con una inflación del 104% y eso significa que los alimentos aumentan un 8; 9 o 10% todos los meses y la gente va al supermercado y no le alcanza.

El gran desafío es generar una Argentina que proponga desarrollar un plan de vida, que dé respuesta y no ponga palos en la rueda para las iniciativas de los emprendimientos y desarrollos personales. Hay mucho por hacer en Argentina, pero fundamentalmente la sensación es que el estado estorba y es una máquina de impedir y de generar problemas y que nos cobra impuestos como en Suiza, pero nos lo devuelve en servicios como en Haití.

¿Cómo se soluciona este problema para revertir la situación?

Hablando con la verdad, primero, y con un diagnóstico certero. Los problemas nacionales, fundamentalmente, hay que resolverlos bajando el gasto público, los altísimos niveles de emisión generan inflación, aunque el Gobierno lo niegue. Tenemos que luchar para que la Argentina vuelva a ser la Argentina del trabajo y no avance esta Argentina "planera".

El gasto público creció más de 20 puntos en 20 años y esto se traduce en una mayor carga impositiva, en una presión tributaria que ahoga a las empresas, esto se traduce en una altísima inflación que golpea a los que menos tienen.

¿Por qué crees que el Gobierno provincial no lo hace?

Necesitamos que Mendoza sea más barata y necesitas aliviar el bolsillo a los mendocinos. Hay que generar condiciones de competitividad para atraer inversiones, porque si tenés una provincia barata impositivamente vas a tener más posibilidades de que vengan a invertir en la provincia y eso se traduce en más puestos de trabajo. Un ejemplo: el Impuesto Inmobiliario en la provincia de Mendoza, 8 mil millones de pesos, el equivalente a todo el gasto de la política, lo que nos cuesta a los mendocinos sostener la legislatura provincial y los concejos deliberantes.

La Legislatura provincial sale 5 mil millones de pesos, tiene mil empleados de planta permanentemente, los consejos deliberantes gastan entre 200 y 300 millones de pesos, entonces hay que ajustar a la política para aliviar a los mendocinos. Otro ejemplo es con el Impuesto Automotor, se recaudan 15 mil millones de pesos, Mendoza tiene uno de los impuestos automotores más caros del país, y ese impuesto es el equivalente a lo que nos cuesta financiar a las cárceles; cada preso nos cuesta anualmente 2,5 millones de pesos, presos que comen mejor en las cárceles que los chicos en las escuelas.

Ni hablar entonces de las condiciones en la que los chicos van a las aulas...

Hay que hacer una fuerte inversión en infraestructura escolar. Nosotros estamos proponiendo que tiene que haber una mejora en la calidad educativa y tenemos que luchar contra la deserción escolar, porque un chico que abandona la escuela, es un chico que está mutilado laboralmente, pero para mejorar esa calidad educativa hay un requisito preexistente y es que el chico esté bien alimentado. Nosotros queremos presos sin privilegios, políticos que hagan el ajuste y chicos con presupuesto en las escuelas.

Invitaste a Alfredo Cornejo a debatir la semana pasada, ¿tuviste respuesta?

Yo quiero debatir con Alfredo porque nosotros estamos en un frente y en ese frente hay competencia electoral y no hay nada más sano y saludable que exponer las ideas y decirles a los mendocinos lo que queremos hacer, y cómo lo vamos a hacer para que los mendocinos puedan sacar sus propias conclusiones y no vote por eslogan y afiches, sino por propuestas. No me contestó directamente Alfredo, pero sí hizo público el equipo de campaña que no iban a debatir en esta instancia, me parece que es un error.

Tu agrupación se llama Mendocinos por el Futuro, ¿Alfredo Cornejo es el pasado?

Alfredo Cornejo ya gestionó la provincia de Mendoza, ya cumplió un ciclo de cuatro años, los mendocinos hoy estamos reclamando que resolvamos los problemas de seguridad, que mejoremos los servicios de salud, la calidad educativa, que generemos un plan de infraestructura que nos proyecte al futuro y en eso estamos trabajando nosotros.

Armaste una "familia de trabajo" que tiene que ver con toda tu estructura...

Quienes integran mi lista no vienen de la política, son trabajadores, docentes, médicos, emprendedores, productores, y es atender a unos de los reclamos que nos hace la sociedad, que es que renovemos la política con ideas y nombres.

¿Cómo y con qué presidente te imaginas gobernando Mendoza?

Me imagino gobernador de Mendoza y con un presidente de Juntos por el Cambio, cualquiera sea el que voy a apoyar mientras atienda y escuche y resarza a Mendoza de los prejuicios que ha sufrido en estos últimos cuatro años. Por discriminación, Mendoza ha perdido más de 25 mil millones de pesos por año y si el Gobierno nacional no se los da le voy a iniciar juicio al gobierno nacional, esté Patricia (Bullrich), esté Horacio (Rodríguez Larreta), (Gerardo) Morales, Facundo (Manes) o quien esté, porque la Nación le está debiendo plata a Mendoza y esa plata se tiene que destinar a obras.