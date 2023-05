Partido Verde: "Hemos mantenido la coherencia y somos la verdadera oposición a Cornejo"

El 11 de junio Mendoza tendrá las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para definir quienes serán los candidatos que competirán en las generales provinciales del 24 de septiembre.

En este camino que ya transita la provincia, los diversos precandidatos de los partidos políticos han presentado sus propuestas al aire del programa Metaverso por Ciudadano News.

Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto son precandidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente dentro del Partido Verde y no solo analizaron la situación de Mendoza, sino que también hablaron de la convocatoria que le hicieron a Alfredo Cornejo para debatir públicamente sobre la educación provincial, el programa de alquileres con opción a compra para solucionar el déficit habitacional, y el proyecto abocado a la salud mental de los jóvenes, entre otros temas.

Mario Vadillo: La crisis que está viviendo el país, la destrucción familiar es terrible, por la cantidad de jóvenes que deciden irse, y en cierta medida es un mea culpa que tiene que hacer quien esté en política, deviene de años de inconsistencia política, de corrupción, de falta de gestión, entonces es grave eso.

Emanuel fue muy cuestionado por una frase que él no dijo o no fue completa, en relación con los 500 mil pesos que cobra. ¿Querés aclararlo?

Emanuel Fugazzotto: Yo siempre dije que vengo a la política no para perpetuarme, sino para ser sincero, no me interesa ser políticamente correcto

Lo que intenté expresar es lo que sienten muchas familias mendocinas, la plata no tiene valor y no se trata del monto, sino que se trata de lo que representa tener que enfrentar hoy en día los costos de vida.

Mucha gente nos plantea que tienen que cambiar sus hábitos para poder llegar a fin de mes y a todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes, no es una cuestión del que gana más o menos.

Nosotros pregonamos siempre la transparencia, yo soy funcionario y mi salario debería ser público, no tengo nada que ocultar, vengo a decir la verdad, y ser sinceros, porque si no, más de lo mismo.

La ciudadanía tiene mucho hartazgo de la clase política y encontrarse con la transparencia de la que hablan puede darles un plus

MV: El gran plus que les puedo dar yo es que vengo del ámbito privado, es decir, yo no estoy cada año cambiándose de camiseta y de cargo, es decir, si lo vemos a De Marchi ha hecho todos los cargos con diferentes camisetas.

Acá se cuidan entre ellos, porque Conejo le dice, vos te saliste, toda una novela, pero en ningún lado le están diciendo, escúchame, nosotros te bancamos la campaña para que seas intendente, después estuviste con nosotros cuando te cambiaste de los demócratas a nosotros, nos votaste todas las leyes, entonces no son frentes opositores, son los mismos de siempre que no te van a solucionar los problemas, porque De Marchi va y te vota a favor de la OSEP para que le aumente a los trabajadores y va y vota la 7722 y vota todas.

Hablemos de propuestas…

EF: Hoy los jóvenes están viviendo una realidad de la que se habla muy poco, porque es un tabú, y hay que hablar de salud mental. Pospandemia hay datos que son muy duros y que nadie los quiere ver: el 33% de los adolescentes consideran que la escuela es un ambiente hostil y el 50% de los adolescentes que han tenido alguna internación en el hospital Schestakow de San Rafael presentan cuadros depresivos, esto nos tiene que alarmar. Hoy muchos jóvenes están viéndose violentados con bullying, ciberacoso, violencia a través de redes sociales y se replica en los ámbitos escolares.

Nosotros entendemos que la salud mental tiene que ser una política pública. Yo quiero llevar al ejecutivo provincial, todos los temas que no se le escucha a la juventud y siempre se vende humo.

MV: Hice una carta pública para debatir con Cornejo, porque la verdad, los otros son lo mismo o son socios.

Dicen que están enamorados de la educación, pero ¿qué vas a hacer con la educación? Porque Cornejo puso el ítem aula, con Suárez le sacaran la ley de enganche y las asignaciones.

El tiempo va cambiando las cosas y el ítem aula ya no es un problema, porque cuando el sueldo es tan bajo, un 10% de tan bajo, ya no es importante. Hay docentes que ya se están yendo a trabajar a otros lados, de otra cosa.

El problema ahora es la deserción del docente, la deserción de los médicos, la deserción de la policía, es decir, los que ejecutan las políticas públicas se están yendo y eso es terrible porque la formación que tiene que hacer el estado en esto es muy grande.

Esto merece un debate y por eso le tiro este guante a Cornejo, a ver como lo debate, porque tenes que discutirlo, si no es una estafa y entonces si es una estafa se lo digo en la cara.

El tema de las viviendas es otra propuesta

MV: Siempre el colectivo más vulnerable es el de los inquilinos, porque ni siquiera los quieren atender en defensa del consumidor. El problema está en que al trabajador no le actualizan los sueldos y cuando hay que pagar el alquiler se muere.

¿Propones un sistema de leasing?

MV: Claro. Hay un sistema que tiene que ver con un alquiler con opción a compra, se usa mucho para vehículos, pero también lo prevé para el inmueble. Los inquilinos son los mejores pagadores, porque vos decís si no pago me echan.

Nuestra propuesta es pasar esa masa de inquilinos a viviendas industrializadas que el mismo gobierno fomente porque hay acá industrias de viviendas industrializadas.

A los inquilinos vos le tenés que suministrar un lote urbanizado y ahí es fácil colocar una vivienda industrializada y a una familia, esto le da la posibilidad de estar alquilando al sistema de IPV, pero pagando el precio a cuenta, entonces vos en dos, tres o cuatro años ese tipo de viviendas la terminas pagando.

Este proyecto viene a solucionar el déficit habitacional, pero también genera empleo

MV: Si trabajo de calidad; porque la industria de la construcción de ladrillo, sin desmerecer al albañil, no es un empleo de calidad, ganan poco, es decir, cuando vos tenés una industria se jerarquiza porque tenés técnicos, tenés ingenieros, proveedores y nosotros tenemos matriz productiva de tercera categoría, que es el cemento; la cal; el yeso, tenés madera, cosas que podrían generar nuestra industria no solamente para paliar el déficit habitacional, sino que podríamos proveer viviendas baratas a toda la zona de cuyo porque es una industria madura y sencillas.

Un mensaje para los mendocinos

EF: Somos una fuerza política que ha mantenido la coherencia y la verdadera oposición a Cornejo en 8 años. Me parece que eso hay que valorarlo, en un tiempo que la coherencia y la seriedad se ha transformado en algo que no se considera creíble y ante tanta tormenta política, hoy día el Partido Verde sigue leal a sus banderas y principios que asumió en la elección del 2021 con mendocinos y mendocinas.

Fuimos la primera fuerza de 100 mil mendocinos; esperamos poder mejorar ese resultado electoral, porque creo que no solamente revalidamos nuestro contrato con la sociedad, sino que hemos profundizado la defensa de bienes comunes, la defensa de los usuarios y consumidores y seguimos luchando por un estado más transparente.