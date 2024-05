Para la senadora Derrache, la última derrota electoral "fue un golpe más"

Importante cumbre del Movimiento Nacional Justicialista, distrito Mendoza, se llevó a cabo bajo la presidencia de su titular, Flor Destefanis. Si bien su convocatoria, tuvo contenido administrativo y estatutario, no dejó de estar presente el análisis interno y externo de que se debe el peronismo mendocino, por lo menos de manera informal.

Como señaló en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, la senadora Mercedes Derrache: La presidente del PJ aprovechó una vez más para trabajar en conjunto e incentivar a que el peronismo siga más vivo que nunca, con las diferencias que podemos tener dentro, pero con las ganas de trabajar en forma conjunta para poder ser alternativa de gobierno".

Al preguntársele sobre las diferencias internas, aclaró: "Todos somos peronistas y tendemos a lo mismo a querer gobernar la provincia y a ser una alternativa de gobierno superadora, frente a la situación actual del gobierno provincial, que tiene sus grandes falencias y frente a lo que hemos empezado a vivir bajo el gobierno de Milei. Queremos ser una alternativa para el 2027".

Fuente: Producción Ciudadano.News

Con sinceridad política, la legisladora, indicó lo difícil que es reorganizar a su partido tras derrotas electorales y perder el terreno de consideración en la gente: "Fue un golpe más, porque no le ha ido bien en los últimos años al peronismo, pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando fuertemente para lograr esta unidad que plantearon los intendentes y volver a ser una alternativa superadora que gobierne la provincia los próximos 4 años".

Fuente: Producción Ciudadano.News

Sobre cómo se recupera la mirada de la gente sobre el justicialismo, destacó: "Desde el peronismo local estamos abocados a trabajar fuertemente para resolver los problemas de los mendocinos que son muchos, sobre todo, el tema del empleo, de la economía que está tan parada con los ajustes del gobierno de Milei y que no tiene vísperas de desarrollo".

Finalmente al referirse a la delicada situación de la gente de Mendoza, observó: "Tenemos un panorama muy complicado en la provincia de Mendoza, en un montón de servicios que presta la provincia. Sin ir más lejos transporte que con la quita del subsidio que atenta directamente al bolsillo de las personas, pero con el aumento que tuvo del 680% que supera cualquier tipo de inflación".

Producción periodística: Daniel Gallardo.