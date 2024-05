Para Adolfo Bermejo, "el recorte atenta contra la universidad pública"

La unión de criterios entre los bloques mayoritarios de la oposición en el Congreso de la Nación, será clave para que la próxima semana se le dé media sanción a la Ley de fondos para la educación y universidad pública.

Este aspecto resaltó en declaraciones a Ciudadano.News el Diputado Nacional Adolfo Bermejo (PJ - UxP): "Siempre estuvimos en contra de este tipo de recortes. Siempre tengo la precaución de ser muy cuidadoso con los gobiernos locales, con los municipios, porque también hacen un gran aporte a la educación con jardines maternales municipales, con distintas acciones para contribuir a la educación de los chicos del departamento. Este recorte atenta contra la universidad pública".

Si sale la media sanción en Diputados, los números indican que en senadores se transformará en Ley. Entonces, se le preguntó si cree que Javier Milei vetará o cajoneará dicha ley:

"Sería gravísimo, pero no sería una sorpresa porque estamos ante un presidente que ha maltratado, no solo al Congreso de la Nación, es términos muy duros, sino que también lo ha hecho con toda la clase política, incluso con la que él está gobernando. Más allá de esto ha expresado públicamente que todo lo que sancione el Congreso y que no esté de acuerdo con las políticas que él promulga corre el riesgo de ser vetado".

Fuente: Wikipedia

Para el Legislador, la parálisis de la obra pública golpea directa la gente: "El Presidente ha expresado que la obra pública que tenía un compromiso anterior al mes de diciembre del año pasado, no van a tener fondos y recursos y la verdad es que son muchas".

"En esto vuelvo al tema de los intendentes, estamos en un departamento, donde tiempo atrás comenzó una gran obra colectora de cloacas y hoy está faltando financiamiento por casi 1.500 millones de pesos que la Nación ha decidido no enviar".

Por eso, los municipios , se reunirán en Buenos Aires y en el caso de la comuna capitalina de Mendoza, con Ulpiano Suarez, con quien Bermejo se comprometió: "Soy vicepresidente de la comisión de asuntos municipales en la Cámara de Diputados y me puse a disposición del intendente de Ciudad, para que esa convención también se abra a los fines de recibir a los intendentes", manifestó el funcionario.

"Son obras que siempre se hicieron con fondos nacionales o de BID e indudablemente un municipio no cuenta con semejantes recursos para llevar obras adelante, pero en Maipú tenemos cerca de 500 viviendas que están a medio construir y cosas por el estilo se repiten en cada una de las provincias y municipios argentinos".

Finalmente, Bermejo destacó que la provincia está siendo notablemente perjudicada por las políticas nacionales: "Veo complicada la situación porque la Ley Bases y el DNU, no tienen ningún beneficio para Mendoza en forma concreta, apenas pudimos coincidir y en esto trabajamos juntos con el radicalismo de Mendoza, es en imponer impuestos al trabajo porque esos son fondos coparticipables que llegan a las provincias y municipios".

"Lo que vemos es que puede venir una empresa extranjera y puede traer hasta a sus empleados, no hay un compre argentino, no hay un contrate argentino, o sea, que cualquiera puede venir a hacer una obra por más de 200 millones de dólares", finalizó Adolfo Bermejo.

Producción periodística: Daniel Gallardo.