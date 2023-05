“Orozco cambió luego de designar a su pareja como secretaria de Gobierno”

Las Heras es un departamento donde ha pasado de todo en materia política en las últimas semanas. Daniel Orozco, su intendente, quien llegó como apadrinado de Julio Cobos, luego se hizo muy cercano a Alfredo Cornejo para luego quebrar el frente Cambia Mendoza e irse con Omar de Marchi, otro que dio el portazo, con quien comparte fórmula para la Gobernación.

Pero dentro del Frente Cambia Mendoza, también hay visiones diferentes sobre el presente y el futuro de Las Heras. Hay dos precandidatos que pelean por ser la opción para llegar a la Intendencia. Uno es Fabián Oso Tello, el otro es Germán Pérez (respaldado por Luis Petri) y el tercero dentro de la misma paso es Francisco Lo Presti.

Este último conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, respecto a propuestas, pero también en relación con la efervescente realidad política lasherina.

- ¿Por qué debe ser usted el próximo intendente de Las Heras?

- Tenemos un equipo que viene trabajando en la gestión para generar un espacio de encuentro, y la verdad es que conocemos en detalle todo el proceso de gestión. Hemos sido parte de la administración de Daniel Orozco y hemos tomado la decisión de mantenermos en el equipo que fue el que le dio el mandato popular en el departamento al actual jefe comunal.

Hoy hay un gran deterioro institucional, particularmente por el aumento en el gasto corriente, la falta de inversión de obra pública. Nosotros gestionábamos el municipio entre el 2015 y el 2019 con un promedio de 60 funcionarios, hoy día hay 210 funcionarios. Con aquellos 60 funcionarios hicimos la gestión excelente, pudimos llevar 40 obras en simultáneo, generamos programas de gobierno de gran magnitud. Hoy en día lo único que se ve es que se hacen bingos. Hay falta de inversión pública en la calle, entonces nosotros queremos reformar, tenemos la lista para poder hacerlo. Este equipo tiene gran profesionalismo para llevar adelante un programa de gobierno. Vamos a estar en el Parque Industrial presentando nuestro proyecto, creemos que el Parque Industrial es el foco de desarrollo que tiene el departamento para generar empleos genuinos y que haya una transformación importante en el departamento.

- ¿Por qué crees que se pasó de 60 funcionarios a 210?

- A partir del 2019, Orozco empieza a tomar algunas decisiones… La Secretaría de Gobierno pasa a manos de su actual pareja (Janina Ortíz) y a partir de ahí él fue cambiando el proceso de participación y la influencia de ella. Esto derivó en un deterioro de la gestión que por ahí no se vio tanto por la pandemia.

- ¿Usted está diciendo que un ‘metejón’ sentimental afectó la gestión?

- Yo lo que digo es que por ahí se han confundido las relaciones personales con las instituciones. La ética de la responsabilidad que uno tiene que tener cuando uno cumple el rol de funcionario público tiene que ser consecuente con el mandato popular que se le ha brindado.

- ¿Hoy gobierna la actual pareja del intendente de Las Heras?

- Eso lo dijo usted, formalmente gobierna Daniel Orozco, materialmente yo no sé. Me parece preocupante el tema porque ha crecido en gran medida la planta de funcionarios que en los últimos 10 días, hay un gasto de más de 70 millones de pesos mensuales, con esa plata podríamos estar fraccionando plazas y yo me comprometo a volver a los 60 funcionarios públicos. Necesitamos que haya inversión pública y particularmente recuperación de plazas. El departamento debe recuperar obra pública, como decía en el 2019 teníamos 40 obras en simultáneo, hoy no hay obras.

- ¿Qué pasaría en Las Heras si gana Fabián Tello, uno de tus contrincantes en las PASO?

- Fabián es una persona que pertenece al equipo de Cambia Mendoza, nosotros tenemos visiones estratégicas y de desarrollo diferentes, por eso estamos compitiendo sanamente. Pero nosotros hemos conformado un equipo más sólido, que tiene propuestas innovadoras que tienen que ver con generar una nueva etapa de fortalecimiento institucional y de gestión.

- Te escuchan los vecinos de Las Heras, qué le dirías…

- Que los vecinos nos acompañen este 11 de junio junto a Alfredo Cornejo. Estamos conformando un equipo a nivel provincial y municipal para poder transformar el departamento de Las Heras, tenemos las herramientas y el conocimiento y un programa de gobierno para desarrollarnos.