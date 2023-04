Omar De Marchi: “No vamos a acatar una decisión que le hace mal a Mendoza"

El precandidato a gobernador de Mendoza Omar de Marchi finalmente habló públicamente sobre el terremoto político que provocó a nivel provincial y también nacional con su decisión de romper por el radicalismo el frente Cambia Mendoza y competir por la Gobernación en un nuevo frente. Esta decisión fue rechazada por la cúpula nacional del PRO que apuesta a, nuevamente, conformar el frente Cambia Mendoza con la UCR mendocina.

En conversación con el programa Metaverso de Ciudadano.News, De Marchi dio detalles sobre su decisión, la visión que tiene sobre la realidad de la provincia y la actitud del PRO nacional de intervenir el partido para que el PRO se mantenga en el frente con el radicalismo local.

“Hemos tomado el camino más difícil, era más fácil quedarse en la comodidad de las cosas hechas. Nos podríamos haber quedado en Cambio Mendoza para que nada cambiara, pero elegimos la opción más valiente y de coraje de ofrecerle a Mendoza una alternativa”, arrancó De Marchi, tras referir a los días “movidos” que vivió.

En ese sentido, y argumentando lo que viene sosteniendo en los últimos meses, con críticas al Gobierno provincial, el lujanino opinó que “Cambia Mendoza le ha hecho un aporte interesante a la provincia pero tengo la sensación de que estás agotado, no genera expectativas”.

“Por nuestro lado, vemos que muchísimo mendocinos están viendo lo mismo y por eso creo que nos van a acompañar”, se entusiasmó De Marchi.

Sobre la opción electoral que propondrá el dirigente, indicó que el “martes o miércoles” estará presentando su equipo de trabajo, sus aliados y los partidos que van a conformar el nuevo frente.

“Vamos a poner el acento en lo que hay que resolver en Mendoza, vamos a proponer soluciones en temas como educación, vivienda, empleo. Venimos diciendo que así la cosa no camina, hay que cambiar el rumbo”, aclaró, y agregó: “La política no puede ser un ring donde dos se pelean y la gente ve desde afuera”.

“Soy un apasionado de Mendoza, creo que estoy en un momento en el que le puedo hacer un aporte interesante, he tenido una muy buena experiencia en Lujan de Cuyo, hablo desde la gestión”, agregó el diputado nacional.

Y refirió a la ausencia de obras públicas importantes en la provincia en los últimos años: “Si hoy pienso en una obra importante en Mendoza podría decir, con la poca expectativa que tenemos, ese tramito chiquito cerca de Chacras, en la Panamericana. Pero no le cambia la vida a nadie, va a quedar muy lindo, pero no es un camino productivo, no ayuda a la producción de la provincia, y para colmo está financiada por el BID, ni siquiera es con recursos provinciales”.

“Hacen falta obras profundas, transformadoras, obras que tengan que ver con la optimización del riego, con la incorporación de tecnología, con habilitar créditos para aquellos que quieran invertir, que crean más empleo y eso es una rueda que vuelve en más consumo porque hay más empleo, así se mueven las economías”, resumió.

“Esa es la potencia que le queremos imprimir a la provincia, advertimos que hoy no está ni va a estar si seguimos haciendo lo mismo”, lanzó.

El PRO nacional y el federalismo declamado

Sobre la decisión que tomó la Mesa Nacional del PRO en relación a intervenir el partido en Mendoza tras ruptura, De Marchi fue tajante: “No vamos a acatar una decisión que le hace mal a Mendoza. Lo advertimos muchas veces pero no nos escucharon, entonces accionamos”.

“No podemos decir que somos federales y después desde nuestro propio partido nos disciplinan pasando por encima del federalismo. Nosotros nos vamos a hacer respetar”, aportó.

Sobre el radicalismo, De Marchi indicó que “si no somos capaces de advertir lo que ocurre en Mendoza hoy vamos hacia una provincia de partido único y con muy fuerte penetración de prácticamente todos los organismos de control y sobre todo de la Justicia, si te descuidás un día es tarde y todo, Justicia, Legislatura, organismos de control y hasta los partido políticos terminan respondiendo a un mismo jefe, y eso no está bueno que nos pase”.