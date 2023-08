Mendoza tiene su ley de transformación digital

El Senado provincial transformó hoy en ley una iniciativa enviada por el Ejecutivo a principios de Agosto y que apunta a impulsar la transformación digital del Estado. Ello se postula mediante la promoción de tecnología de sistemas y a la mejora de la conectividad en la Provincia.

Para ello, la intención es crear un nuevo fideicomiso que se encargue de brindar asistencia financiera para proyectos e inversiones de infraestructura, bienes de capital y otros recursos a empresas vinculadas a la prestación de internet, desarrollo de tecnologías de la información y que intervengan en el proceso de conectividad.

Se buscará favorecer la conectividad en todo el territorio mendocino, tanto para el sector de la Administración Pública “como para una ciudadanía altamente informada y formada en uso de tecnología en sistemas y altamente conectada en condiciones de igualdad”, sostienen los fundamentos.

La senadora Mercedes Rus, miembro informante de la propuesta, indicó que la semana pasada fueron recibidos en las comisiones de Reforma del Estado y en Hacienda y Presupuesto al Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, Facundo Biffi; y al titular de la Dirección General de Informática y Comunicaciones, Maximiliano Jaime.

“Esto facilitará que los mendocinos puedan interactuar de manera más oportuna, accediendo a mayor cantidad de trámites y recibiendo una mejora en la calidad de los servicios prestados por la Administración Pública Provincial”, señaló, precisando que “Esta herramienta lo que se busca es la versatilidad".

"El ahorro que va a tener la provincia es del 35 al 40% de la partida que tenemos en la actualidad, según lo que pudimos conocer por parte de los funcionarios que hablaron sobre el proyecto".

En cuanto a los objetivos, se propone brindar asistencia financiera para solventar inversiones en infraestructura y/o gastos de capital de trabajo, insumos o mano de obra, equipamiento, bienes de capital o de uso a las empresas prestadoras o vinculadas a servicios de sistemas y/o conectividad u operadores de internet o vinculadas al desarrollo de tecnologías de información que promuevan el desarrollo del ecosistema digital de la Provincia".

Valentín González, de Unión Mendocina, hizo dos observaciones: la primera relacionada a que entienden que esta tecnología resulta mucho más eficiente, mejora el ancho de banda y tiene un menor costo, pero no deja de ser una licitación y no un programa de Transformación Digital.

El segundo punto fue que no se necesita una Ley, si esto tiene partida presupuestaria asignada: “En realidad lo que están pidiendo con esto, es que la partida presupuestaria que estamos tratando sea transferida al fideicomiso para la conectividad. Este bloque entiende la necesidad de una transformación digital de la Provincia, compartimos el objetivo tal cual está plasmado en el artículo 2, pero no compartimos la conformación o la transferencia al fideicomiso o apartarnos de la Ley de Administración Financiera, por lo que desde nuestro bloque vamos a acompañar en general, pero no en el artículo 3", informó el legislador.

El jefe de bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo adelantó que, al igual que en Diputados, su bloque va a votar en contra de la propuesta. "No establece ni el monto ni el tipo de la asistencia financiera. No estamos dispuestos a entregar un cheque en blanco en el marco de una ley muy amplia. La intención es positiva en cuanto a política de Estado", sostuvo.

El presidente del bloque del oficialismo, Martín Kerchner Tomba detalló: "Lo que se viene diciendo se viene haciendo. Se dio espacios a propuestas. No se solicitan más recursos. En materia de transparencia en nuestra Provincia las instituciones funcionan. Asimismo prestará soporte técnico a través de recursos propios y/o tercerizados con el fin de colaborar con la operación y disponibilidad de las tecnologías (hardware y software) desplegadas en la administración pública, y diseñar, implementar y mantener soluciones".

El proyecto fue aprobado por 21 votos a favor y 8 en contra. Desde el bloque Unión Mendocina votaron en contra el artículo 3.

En materia presupuestaria, el proyecto establece la autorización al Poder Ejecutivo a implementar, ejecutar y/o administrar el Programa a través del Fideicomiso para la Conectividad para el Desarrollo Productivo de la Provincia de Mendoza, facultándolo a “agendar dicho Fideicomiso e incluso a celebrar con Mendoza Fiduciaria S.A. un nuevo contrato de Fideicomiso, si los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia así lo aconsejasen”.