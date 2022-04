Luego de 40 años, Juan Carlos Jaliff se despidió de la Legislatura

Este martes, el senador Juan Carlos Jaliff presidió su última sesión en la Cámara de Senadores y se despidió de la política a los 71 años. El vicegobernador, Mario Abed, estuvo en representación del gobernador, Rodolfo Suarez, que se encuentra de viaje.

Luego de 40 años de carrera política, 12 de ellos en la Cámara Alta, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), recibió el reconocimiento de sus pares ante la presencia, no solo, de su familia y amigos, sino también de tres exgobernadores, Roberto Iglesias, Julio Cobos y Alfredo Cornejo.

"Las cosas del destino hicieron que, por supuesto, yo presidiera la primera sesión porque era vicegobernador cuando entré a la Legislatura, pero nunca me imaginé que iba a presidir mi última sesión", comenzó Jaliff en sus palabras de despedida.

Y agregó: “Estoy profundamente agradecido de toda la clase política mendocina, porque me han despedido todos los de mi propio partido, que sería natural, pero también valoro muchísimo el agradecimiento y reconocimiento de los partidos de la oposición. Me hace muy feliz”.

Juan Carlos Jaliff habló sobre en su primer día, allá por noviembre del 1983, cuando entró a la Legislatura acompañado del vicegobernador electo de ese momento, José Genoud.

"Venía también un joven que recién cumplía la mayoría de edad para votar y entró conmigo a la Legislatura. Ahora es el vicegobernador de la Provincia cuando yo me voy: nadie lo podría haber imaginado, Mario", dijo mirándolo a Abed, que estaba enfrente suyo, en el recinto de la Cámara Alta.

"Nunca me imaginé que todos los gobernadores hoy me iban a acompañar en la última sesión. Sinceramente, un gran agradecimiento", cerró en su despedida.

La palabra de los políticos

El exgobernador y actual diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, indicó: “Estoy emocionado, es la última sesión de Juan Carlos Jaliff y el último día como legislador provincial. Es un hombre que me acompañó como vicegobernador, fue un puntal de mi Gobierno, un ejemplo de la política como lo han expresado del oficialismo y la oposición".

"Despedimos a un ejemplo, nos honra a nosotros en un momento tan difícil donde está tan denostada la política y sus dirigentes. Juan Carlos es un hombre honesto, de capacidad, cuenta de consulta permanente, destacado por su buen trato con todos los legisladores. Una gran persona despedimos”, concluyó.

Por su parte, Alfredo Cornejo, senador nacional de la UCR, expuso: “Hemos estado todos presentes. Ha terminado su mandato, pero ha hecho un gran aporte a la provincia. Cuando fui gobernador trabajamos muchas leyes, él tuvo una participación muy activa, además de los ministros y otros legisladores, pero él en particular muy meticuloso y fundamentalmente profesional, estudiando las leyes. Realmente es un profesional del derecho y de la política", reconoció.

“Suena como despedida, pero no lo es para mí porque sigo asesorándome con él y coordinando cosas. Para mí es un hasta siempre”, concluyó.

Dentro de las voces que se manifestaron, Cecilia Juri, senadora del Frente de Todos, aportó: “Ha sido emotivo, como decían todo un mensaje en las últimas sesiones, nos hemos acordado de distintas anécdotas. Siempre ha sido una persona generosa que nos enseñó a todos y a todas las legisladoras que ingresamos a la Cámara. Se preocupó por enseñarnos, porque seamos mejores.

“Una reivindicación de la política y de la militancia, es una elección de vida quienes nos dedicamos a esto. Reconocer a grandes dirigentes como Jaliff, Abraham que se van en este momento, pero que han tenido siempre la actitud de enseñanza y respeto para transmitir a todos y todas”, manifestó.

La despedida de Alejandro Abraham

A la despedida de Jaliff, se le suma la de Alejandro Abraham, que también deja la Legislatura. El senador del Frente de Todos y exintendente de Guaymallén recibió un caluroso aplauso de sus colegas

Abraham indicó tras su mandato cumplido: “Estoy bien, emocionado estas cosas uno no las espera, digo los homenajes que tampoco creo que me lo merezco, pero está. Bueno, terminando una etapa como dije, contento porque van a entrar legisladores jóvenes, con ganas, ímpetu, ganas de transformar la realidad. Es una oportunidad para unos en una etapa nueva y para los que vienen con el sueño de que mejoren esta provincia que no está bien", manifestó.

Al ser consultado si está satisfecho de haberse retirado de la función de intendente de Guaymallén sin las manos sucias, no yendo al Penal de San Felipe dijo: "Cuando me retiré de la municipalidad lo hice en función de un proyecto político. Venían años duros, 2014/2015 donde a nivel nacional había que aprobar leyes importantes e íbamos a estar con un quorum estricto".

Y especificó que "dentro de esas leyes se encontraban las del pago a Repsol, la recuperación de ferrocarriles, aerolíneas, la ley de cerrojo y pago soberano".

Y amplió: "Es decir, se necesitaba de legisladores que fueran a pelear eso, sabiendo que me estaba retirando de un mandato que me había dado el pueblo de Guaymallén, con mucho dolor lo hice con mucho orgullo también porque primero están los destinos de la patria luego y los personales", reconoció.