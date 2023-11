Lourdes Arrieta: “Necesitamos más manos que nos ayuden a cuidar los votos"

Lourdes Arrieta, diputada nacional electa por Mendoza de La Libertad Avanza, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre el camino previo al balotaje y cómo se está preparando su espacio, principalmente para la fiscalización del 19 de noviembre.

“Los jóvenes están entusiasmados por que Javier Milei gane, ya que realmente él sí representa la esperanza de un modelo liberal, de desarrollo individual, donde se respeten las libertades de cada uno, el deseo y derecho a poder construir y que el estado no esté interviniendo ni metiéndose en nuestras decisiones”, afirmó Arrieta.

De cara al 19 de noviembre, la futura diputada nacional reveló que tienen la misión “de tratar de cubrir todas las mesas, tratar de que no se roben boletas, que no falten, tratar de que el domingo 19 podamos hacer una excelente gestión electoral”.

No obstante, confesó que necesitan “más manos”: “Desde la Libertad Avanza Mendoza y en general no le pagamos a los fiscales porque no tenemos cómo solventarnos, somos una fuerza nueva, y entendemos que esto es hacer patria, es un deber cívico y un derecho de participar de las elecciones y es un voluntariado”.

Y agregó: “Necesitamos más manos, que quienes se comprometan a fiscalizarnos no caigan a último momento, que vayan, nos ayuden a cuidar los votos, que será fundamental”.