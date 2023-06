Jorge Pandolfino: “llegó el momento de ponernos de pie”

Jorge Omar Pandolfino va ganando presencia en los vecinos de Las Heras, a través del trabajo en el terreno que ha incrementado su popularidad en el departamento.

Actual precandidato a Intendente por el Frente Elegí, ha apostado fuerte por la posibilidad de llegar a la intendencia, y dejó varios conceptos interesantes en una entrevista, donde tocó el tema de la seguridad, la mejora de salarios para los empleados municipales, el negociado de algunos funcionarios y el tema del agua, un problema histórico que arrastra el departamento.

“Hemos caminado por los diversos sectores de Las Heras para dialogar con la gente, sobre todos los más necesitados. El mensaje es que no pierdan las esperanzas, que todo es posible", señaló, destacando que "Tenemos muchas ideas para mejorar la situación donde existen tantas necesidades en todo el departamento. Nos pone muy triste ver lo que pasa en algunos lugares"

"Les pido a quienes hacen política que no pierdan la sensibilidad. Es terrible lo que está pasando, tenemos que entender si no aceptamos la verdad de lo que está sucediendo, cada vez vamos a tener más problemas de todo tipo".

Para Pandolfino, "los resultados para cambiar todo esto se logran trabajando en conjunto, codo a codo y pensando que se puede hacer para ser eficaces. Tenemos un 60 por ciento de pobreza en Las Heras y nos dicen que hacer con la inseguridad. En principio hay dos cosas para tener en cuenta".

"La primera de ellas es que hay una falta y una ausencia total del estado. No se ha capacitado al personal, existe falta de equipamiento, hay falta de un montón de otras cosas que con decisiones se pueden hacer. Tenemos que prevenir la falta de seguridad y eso se hace generando fuentes de trabajo para que la gente se pueda desarrollar".

Hace especial énfasis en el tema del trabajo, ya que "el desempleo genera tristeza, incertidumbre, desesperación, la gente se enferma ante la falta de oportunidades y eso acarrea todo esto que está sucediendo, por eso debemos preocuparnos del tema de dignificar a la gente".

"Mi mensaje es muy claro para todos los funcionarios municipales. No se dejen amedrentar, no se dejen apretar. Los mandan a militar aun contra su voluntad, le hacen decir lo que no quieren decir, les hacen mentir y eso es muy indigno, trabajar con la necesidad de la gente es indigno".

"Los aprietan para tenerlos de su lado y eso no se debe hacer, pero te puedo asegurar que Dios se enoja ante esto. Arreglar el tema del municipio es muy sencillo. De esto se sale gestionando sin malgastar el dinero de la comunidad y tratando de aumentar los sueldos miserables que se les paga a los empleados municipales” prometió.

En la parte más fuerte de su crítica, señaló: “Lo primero que vamos a hacer cuando nos hagamos cargo va ser terminar con todos los negociados asquerosos que se hacen en el municipio para sólo lucrar, esto lo puedo asegurar porque tengo bastante conocimiento de lo que estoy afirmando por eso me enojo al decirlo".

"Nosotros no tenemos necesidad de buscar empresas de afuera para hacer trabajos que los mismos empleados municipales pueden hacer. Ahorrando ese dinero puedo pagarles mejor al empleado municipal. No hay necesidad que se vaya nadie, personalmente tengo proyectos para que todos podamos desarrollar, por eso les digo a ellos que no se dejen apretar, que no tengan miedo. Vamos a ordenar el municipio de una buena vez”.

“Los que han pasado por el municipio se han enriquecido. Hay que mirarlos, investigarlos, así de sencillo. Si quieren hacer negocios que se pongan un quiosco y que gane plata con la de ellos no con la de otros”, concluyó.