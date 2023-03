Facundo Manes: "Mendoza es lo que queremos para la Argentina"

Durante los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 en Mendoza, donde han estado presentes diferentes funcionarios, dirigentes y referentes de la política a nivel nacional, Facundo Manes habló con Ciudadano News sobre el escenario político actual.

El diputado expresó estar muy contento por participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, "que representa el trabajo en equipo, la producción, la esperanza, la comunidad. Así que festejando como todos los mendocinos".

Consultado por el periodista Gabriel Landart, Manes opinó que "Mendoza representa muchas cosas, lo que queremos para la Argentina. Instituciones fuertes, modernidad progreso, no populismo". También afirmó que y "el radicalismo de Mendoza se ha ampliado, ha convocado a otros sectores y eso es lo que tenemos que hacer en Argentina".

En ese sentido, amplió sobre la provincia: "en muchos aspectos, desde como distribuyen el agua hasta cómo respetan las instituciones y no permitir la reelección. Tenemos que aprender los argentinos de ustedes".

Sobre su convicción sobre convertirse en presidente, aseguró que se mantiene y que está trabajando intensamente "para construir un espacio para muchos argentinos que no se sienten representados. Un lugar donde se pueda construir y pensar en el futuro".

Por otro lado, aseguró que se sintió "muy respaldado por la sociedad", en relación a las declaraciones en LN+. "La sociedad está cansada de una dirigencia que está divorciada de la política, está llena de privilegios".

"La verdad que por donde hoy me dicen 'Facundo no aflojes. No estás solo, te acompañamos. La sociedad quiere algo nuevo, algo diferente, algo que no venga del sistema", agregó.

A su vez, Manes consideró que la Argentina "necesita un sueño de prosperidad, de desarrollo. Hemos perdido la capacidad de soñar en grande, tenemos la autoestima baja y tenemos todo para recuperarnos".

"Si resolvemos la cuestión política, Argentina tiene 10 años de prosperidad por todo lo que ya exportamos de materia prima y lo que podemos expandirnos. Pero además, ahí tenemos una revolución educativa, científica y tecnológica que nos de desarrollo por 40 años".

Producción periodística: Gabriel Landart