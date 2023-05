El PJ mendocino volvió a acusar a Alfredo Cornejo de "cooptar las instituciones"

Para el justicialismo mendocino, la reafirmación del radical Gabriel Balsells Miró al frente a la Oficina de Ética Pública, no cumple con los principios institucionales que siempre mostró la provincia. Desde la oposición, señalan que esta ratificación, confirma "la cooptación de Alfredo Cornejo" sobre los poderes e instituciones del Estado local.

El titular del bloque de senadores del Frente de Todos en la Legislatura provincial, Lucas Ilardo, detalló al respecto ante Ciudadano.News: “Hay una cooptación institucional por parte de Alfredo Cornejo y del Frente Cambia Mendoza. No es un problema personal con Gabriel Balsells Miró, de hecho, me parece una persona respetable, fuimos compañero en la Cámara de Diputados. Pero la Unión Cívica Radical controla absolutamente todas las instituciones, controla la Justicia, controla el Tribunal de Cuentas, controla el Tribunal de Ética, la Contaduría General de la Provincia...”.

El senador provincia y precandidato a vicegobernador por el Frente Elejì Mendoza, agregó: “El radicalismo, en todos los organismos institucionales, ha violado la sana costumbre de que sean liderados por la oposición, hoy el oficialismo tiene el control absoluto de todo. Y transformar a Mendoza en esta especie de 'monarquía', ha sido la permanente convicción de Cornejo y es en lo que nosotros no coincidimos”.

Ilardo continuó: “Mendoza siempre ha tenido una tradición de respeto a las instituciones y Cornejo ha transformado a Mendoza en un estado feudal o monárquica. No corresponde, por eso es que nosotros no acompañamos porque creemos que tiene que haber un control institucional por parte de la oposición, hay muchos hechos de corrupción que no se han investigado, que el Tribunal de Ética no ha investigado, que la Justicia no ha investigado”.

En esa línea, Ilardo enumeró varios casos que avaluó como de "corrupción": “No se han investigado ni la corrupción en Vialidad Provincial, ni el caso del funcionario en Godoy Cruz, que tiene un patrimonio de más de 150 millones de pesos y es monotributista; Balsells Miró no ha investigado; tampoco se dan explicaciones sobre la sociedad anónima entre el ministro (Mario) Isgro y (el constructor) Florentino Paco, que es una persona involucrada en la muerte de un niño en Guaymallén”.

“Esto es lo que no debe suceder en la provincia. Los casos de corrupción los tienen que investigar el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Justicia, pero esto no sucede porque hay una cooptación del radicalismo de todos los órganos de control”, agregó.

La ratifiación de Gabriel Balsells Miró por parte del Senado contó con el apoyo del oficialismo, pero también de los legisladores que responden a Omar De Marchi, recientemente alejado de Cambia Mendoza. "De Marchi y Cornejo trabajan juntos y eso quedó demostrado en el apoyo de senadores de La Unión Mendocina a Balsells Miró. Están unidos y son lo mismo, De Marchi es cómplice de la cooptación institucional por parte de Cornejo, hace silencio y acompaña", cerró Ilardo.

Producción periodística: Daniel Gallardo.