Candidatos a diputados nacionales se enfrentan sobre el futuro de la educación

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) organizó un importante debate sobre educación. Lo hizo con los candidatos a diputados nacionales por Mendoza de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda Unidad y Hacemos por el País.

La opción que lidera Juan Schiaretti estuvo representada por Mirta Díaz, candidata al Parlasur. Notoria fue la ausencia de la candidata de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, quien se excusó por medio de una nota enviada por el titular del Partido Demócrata, Armando Magistretti.

El debate se centró en el financiamiento educativo, el estado de la educación y de los docentes, el polémico Ítem Aula, la discapacidad y las grandes deudas del sistema educativo argentino.

El diputado nacional y candidato de Juntos por el Cambio, el radical Lisandro Nieri, defendió el Ítem Aula y propuso extenderlo a todo el país. Además, dijo: "Hay que asegurar los 190 días de clases en todo el territorio nacional. Tenemos provincias que a veces no llegan a 60 días de clases en el año".

Nieri además manifestó: "En las universidades se deben establecer criterios objetivos y transparentes en cómo se distribuye lo que se asigna. El 60% de los recursos de educación del presupuesto que se asignan a universidades, se utiliza con absoluta discreción, lo que hace que universidades de la provincia de Buenos Aires tengan muchos más montos".

"Se debe trabajar en un sistema de evaluación de información integral para todos los componentes del sistema, esta es la única forma de establecer diagnósticos adecuados, de tener información a la hora de hacer política educativa. También se debe acordar con cada provincia un plan de desarrollo educativo, eso permite orientar, dar seguimiento y tener indicadores de las transferencias que se hacen, reitero la gran discrepancia que hay entre cada una de las provincias y se debe expandir la educación superior a niveles virtuales", dijo el candidato.

A su turno, el postulante de Unión por la Patria, Martín Aveiro, ponderó la propuesta del candidato a presidente Sergio Massa y las diferencias con Javier Milei. Asimismo, hizo hincapié en la ausencia de ese espacio en la Universidad Nacional de Cuyo: "Hay que dejar en claro que hay dos modelos, el de Sergio Massa, que promueve el aumento del PBI para educación, que defiende la educación pública y gratuita, donde además está trabajando para acompañar el proceso de cambio que lleva adelante el mundo, con la inclusión de la programación, de la robótica, de la mecatrónica y de muchas cosas que tienen que ver con el verdadero contenido".

Aveiro continuó: "Además de poner en valor al docente todos los días el trabajo que hace permanentemente, no sólo en el aula, porque también lo hace fuera el horario clásico, como lo hizo en la pandemia. Después hay otro modelo, el de Milei, donde evidentemente hoy la ausencia demuestra claramente que no es un sector que les interese, que no quieren estar presentes, porque cómo van a explicar en una universidad pública, que quieren que esto se vuelva privado. Una sola persona en un año de facultad, son tres millones de pesos, mínimo, de costo. Lo que no puede pasar es que la Argentina no salga a defender la educación pública y gratuita".

También, la candidata del Frente de Izquierda Unidad, Laura Espeche, defendió la educación pública con enérgica postura: "Llegamos agradecidos porque la Facultad de Educación abre las puertas a este debate tan importante como es la educación de la Argentina en un contexto donde se habla mucho de su privatización. Que una facultad pública esté abriendo sus puertas, es un gran mensaje a la sociedad y las ausencias también lo van a hacer en el día de hoy".

"Queremos plantear fuertemente la defensa de la educación pública, gratuita, laica, de calidad, la defensa de la educación sexual integral y por supuesto el aumento del presupuesto educativo para atender a los emergentes que hay en este momento en educación. Hay que acercarse, hay que pisar las escuelas, hay que estar ahí para saber lo que realmente se necesita", finalizó Espeche.

Producción periodística: Daniel Gallardo.