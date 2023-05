Bajó la participación electoral y preocupa la cantidad de votos nulos

La baja en la participación, con el índice más bajo desde la recuperación de la democracia, dejó preocupada a la política, y a la hora de buscar razones, Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre Consultores, expresó: “Era una posibilidad que estaba latente, porque cuando medimos la intención de votos nos encontramos con que hay un porcentaje alto de personas que refieren que no votarían a ninguno, o se muestran indecisos de una manera que es muy difícil de codificar hacia dónde irían”, y a partir de ello “inferíamos que la participación en estas elecciones PASO iba a ser más baja que de costumbre”.

Se sabe que las PASO son más laxas en términos de compromiso, porque la ciudadanía sabe que no se termina jugando nada, excepto algunas candidaturas internas, “entonces se toma esas licencias de no ir a votar o de votar quizás algún candidato que le guste en ese momento, pero que después en la elección general, definitiva, no replican y tenemos datos que validan esto.

Con lo cual, en ese sentido, no nos sorprendió el bajo nivel de participación porque era esperado”, explicó la consultora en diálogo con Metaverso (Lunes a viernes de 9 a 11)por Ciudadano.News.

Llamó la atención también, como se dijo, la cantidad de votos nulos, sobre todo porque fue el debut de la boleta única. La consultora admitió que “puede haber un componente también de ciudadanos que no simpatizaron bien sobre la herramienta, que creo que es muy buena y la gente que pudo utilizarlas sintió lo mismo.

Pero por el otro lado, justamente teniendo en cuenta que la ciudadanía en general y sobre todo hay una porción de los ciudadanos que están muy desinteresadas de la política, no hay que desestimar que no se hayan notificado sobre esta nueva herramienta y que una parte de ese voto nulo haya tenido que ver con eso pero también creo que un gran componente de ese voto nulo han sido la bronca, el voto bronca que de alguna manera lo expresan en esos términos”.

Acerca de los resultados, Reale sostuvo: “no nos sorprendieron en lo más mínimo porque esperábamos en primer lugar que se impusieran los oficialismos en los siete departamentos".

"Esa también es la razón por la cual los intendentes deciden desdoblar, porque saben, sobre todo en el caso de los peronistas, que el peronismo a nivel nacional y provincial está en su peor momento en términos de popularidad y ellos a la vez eran intendentes con buena valoración por parte de los ciudadanos, entonces, buscaron esa estrategia del acople, tanto del humor que hay respecto del peronismo provincial y nacional, entonces, en esos términos veíamos que la victoria de esos oficialismos tenía altos niveles de probabilidad”.

Los nulos

Repasando las cifras de nulos, se ve que en Maipú alcanzaron el 8,6%, en San Rafael 8,1; Santa Rosa 4,7; San Carlos 5%; Tunuyán 4,5; Lavalle 4,8% y mucho menos en La Paz con un 2,8%. Opinó sobre ello Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral:

“Todavía no sabemos a qué se atribuye el voto nulo. Tenemos una aproximación después del escrutinio definitivo porque nosotros creíamos que íbamos a tener problemas para escrutar las mesas pero el voto nulo no representa eso".

La verdad que creo que no se ha dado un solo componente, puede haber una parte en relación con el descontento, la situación crítica, que han votado más de una opción, eso puede ser.

Y otro parte puede ser por desconocimiento, como se votaba con la boleta única. Era la primera vez que se usaba el sistema. Es un poco de ambas cosas".

“Esos votos nulos, no sabemos si lo hicieron con intención o sin intención. Vamos a tratar de escudriñar el tema para que se pueda corregir. Creo que se puede reducir ese porcentaje para las próximas elecciones", cerró Albarracín.