Adriana Cano: "Es tiempo de tener una visión más femenina en el liderazgo"

A tan solo 23 días para las PASO en Mendoza, los precandidatos siguen recorriendo la provincia para presentar sus propuestas ante los vecinos.

“Es bravo estar de campaña porque cumplimos una función, en mi caso de legisladora provincial, y no dejo de ser mamá de dos niños que me demanda también tiempo”, se sinceró Adriana Cano, senadora provincial y precandidata a intendenta de Las Heras por Ahora Peronismo en el Frente Elegí durante una entrevista en el programa Metaverso de Ciudadano.News.

¿Por qué el cambio de rol de Senadora a precandidata a intendenta de Las Heras?

Soy parte de un proyecto político que viene construyendo esta posición hace muchos años dentro del Partido Justicialista. En Las Heras, una alternativa que tiene que ver con un lineamiento de un peronismo nuevo, renovado, con ideas nuevas, más concretas, con una visión muy integral de lo que es la gestión municipal de acompañar al vecino.

¿Un peronismo no kirchnerista?

Un peronismo. Nosotros entendemos y consideramos que el kirchnerismo está dentro del peronismo, al igual que todos los espacios que conforman dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Hay cercanías que uno puede sentirse más o menos parte, pero el kirchnerismo está dentro del peronismo, en mi caso particular, he militado desde muy joven en las filas de la Juventud Peronista

¿Qué le diría a los vecinos de Las Heras para volver a enamorarlos?

Venimos recorriendo todo el departamento hace muchos años, y creo que tiene condiciones inigualables en comparación con otros por su espacio territorial, por su historia, por su riqueza turística, pero, sobre todo, por cuestiones de logística que son muy trascendentales como la ruta internacional, el aeropuerto internacional, el Parque Industrial, el Paso a Chile... Considero que las políticas del Estado municipal han venido fracasando sistemáticamente, el departamento no crece, la Provincia no reconoce el lugar de abandono en el que nos deja en diferentes situaciones, por eso, también estamos detrás de un proyecto que hemos presentado por una reparación histórica con base en el daño que la Provincia nos hace. Por ejemplo, el Estado provincial instaló en nuestro departamento la planta de tratamiento residual, o en Campo Espejo la planta de tratamiento para las aguas cloacales de toda la provincia que terminan en nuestro departamento, influyendo negativamente no solo en la parte ambiental, sino también en el desarrollo productivo. Es tiempo de hacer un cambio profundo, moderno, de un municipio ágil y cercano al vecino, pero sobre todo de un municipio que pueda tener en este tiempo una visión más femenina en el liderazgo.