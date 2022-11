Memorándum con Irán: revisarán el fallo que absolvió a CFK

El martes 8 de noviembre, en La Cámara Federal de Casación, se celebrará la audiencia por la apelación presentada contra el sobreseimiento de los imputados por presunto encubrimiento en la causa por la voladura de la AMIA, precisamente de los iraníes acusados. Vale recordar que fue por la denuncia que formuló el difunto fiscal Alberto Nisman, pocos días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero.

El sobreseimiento del año pasado corrió por cuenta del Tribunal Oral Federal N°8, que incluyó a la actual vicepresidente y el resto de los imputados, sosteniendo la ausencia de delito en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que se suponía que serviría para avanzar en el juzgamiento de los responsables del mayor acto terrorista cometido en tierra argentina.

El atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, provocó la muerte de 85 personas

Además de CFK, incluyó al ex vicecanciller Eduardo Zuain; al procurador del Tesoro, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; al ministro bonaerense Andrés Larroque; Luis D’Elía, titular del partido Miles; el dirigente de Quebracho Fernando Esteche; el supuesto nexo con los iraníes Jorge Khalil y el ex agente de inteligencia Allan Bogado.

En el fallo absolutorio se había hecho referencia al ex canciller Héctor Timerman, fallecido de cáncer, y a quien el procesamiento dictado por el ex juez Claudio Bonadío le impidió someterse a un tratamiento experimental en Estados Unidos.

Los jueces de Casación son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, tratarán mañana las apelaciones, que fueron presentadas por los dos querellantes en la causa, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y un grupo de familiares de víctimas de la voladura de la AMIA.

Lo que esperan es que el juicio se lleve adelante, y en él se dictamine si hubo o no delito.