Máximo le preguntó a Rodríguez Larreta cuánta dignidad tiene

Máximo Kirchner hizo su primera aparición desde que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel para Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Fue en el marco de un acto de la UOM en Avellaneda donde expresó fuertes críticas hacia la oposición, pero apuntando principalmente contra Mauricio Macri.

'Apoyo' a Rodríguez Larreta

Al mismo tiempo, expresó un mensaje de defensa de otros miembros de Juntos por el Cambio, como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el que aseguró que “le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”.

“Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, agregó.

Posteriormente, cerró el tema con un mensaje para Rodríguez Larreta: “si aspira realmente el jefe de gobierno porteño a gobernar, que se le pare de manos y le demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas tiene el coraje por no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.

Agradecimientos varios

El discurso mutó luego hacia la situación que vive su madre, Cristina Kirchner, donde agradeció el apoyo que le dieron muchos referentes y miembros del kirchnerismo: “si a Cristina la está defendiendo la gente es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente -refiriéndose a los supuestos poderosos- siempre fue en función de los intereses de las mayorías”.

“La mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar”, agregó y luego apuntó contra el agro que no liquida las exportaciones asegurando que no pierden, sino que dejan de ganar tanto.

En el acto estuvo acompañado por Walter Correa, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; Abel Furlán, el Secretario General de la UOM y Daniel Daporta, el secretario general Avellaneda.