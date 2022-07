Máximo Kirchner: “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados"

En un acto en Escobar, provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner se expresó duramente respecto a la renuncia de Marín Guzmán al Ministerio de Economía. “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante”, comentó el líder de La Cámpora, que luego agregó: “Yo no fui a pedirle al Presidente que eche a ningún compañero”.

Su renuncia en el bloque de diputados

Durante el acto contó que, cuando abandonó la conducción del bloque de diputados, no lo hizo “pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en mi destino personal ni en falsos protagonismos, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor”. Posteriormente aseguró que “nadie supo de mi decisión hasta que yo había conversado con el señor presidente. Primero hablé con un colaborador de él y esperé a hablar con él, charlamos durante un largo rato, me pidió pensarlo, lo pensé y confirmé la decisión. Esto que ha pasado los últimos días, que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicarse con el Presidente habla de una irresponsabilidad supina”.

“Muchas veces, durante estos últimos meses, escuché, no sin dolor, a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina. Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante” consideró. Luego agregó: “a ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula, si es necesario, para tener razón”.

“Los dirigentes se alejan de la gente y se abalanzan sobre las consultoras. Hay que acercarse a la gente, hay que buscarla, hay que invitarla a participar. Y se la invita a participar cuando se la representa. cuando la sociedad entiende que ha sido representada por sus dirigentes, te despiden como la despidieron a Cristina en 2015″, consideró.

Mañana habla Cristina

Esta aparición de Máximo Kirchner es la primera desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. El diputado del Frente de Todos y presidente del peronismo bonaerense habló en el microestadio de Garín y su discurso sirve como antesala al discurso que brindará Cristina Kirchner este viernes en El Calafate.