Martínez sobre la retirada en el Congreso: "Necesitábamos marcar un mensaje"

Este martes se llevó a cabo la apertura de sesiones ordinarias 2022, el cual dejó mucha tela para cortar, no sólo por los anuncios del presidente Alberto Fernández sino también por lo que ocurrió en el recinto.

Uno de los hechos más llamativos fue la retirada del bloque del Pro, cuando el mandatario nacional indicó que el acuerdo con el FMI no "releva al Poder Judicial" de avanzar en la investigación sobre las responsabilidades del endeudamiento.

En diálogo con FM 91.7, el diputado nacional por el Pro Mendoza, Álvaro Martínez, expuso: “Era mi primera asamblea legislativa con el presidente Alberto Fernández y con Cristina. Si bien no esperaba mucho de lo que dijera el presidente, no me imaginé que iba a empezar tan mal una asamblea legislativa”.

“Esto como legislador a uno le preocupa; como argentino también. No saber hacia dónde va el país, cuáles son los planes que tienen, cómo pretenden reducir el déficit, crear empleo, que la producción aumente, que los jóvenes vuelvan a la escuela después de tanto tiempo de escuelas cerradas y no hubo nada de eso en el discurso”, puntualizó.

Frente al accionar que causó polémica, el funcionario indicó: “Lo que hicimos fue marcar una postura de un hartazgo institucional, un cansancio de ese doble discurso, no solo en lo nacional sino en lo internacional. Sentíamos que estábamos participando de un show, que no era bueno estar presente o convalidando que le mientan a los argentinos".

"Tal vez tendríamos que haber buscado otra forma, respetando como decimos siempre la institucionalidad y los lugares, pero todo tiene un límite y ayer se excedieron, por eso tomamos la actitud que tomamos”, argumentó.

Bancas vacías luego del retiro de los funcionarios.

“Necesitábamos marcar un mensaje, por supuesto que nos hubiese gustado hacer otra cosa, pero también tenemos que darle un mensaje a la ciudadanía de que ya no comemos vidrio, que no vamos a aguantar cualquier cosa, que no nos da lo mismo que no digan si van a generar empleo o no”, agregó el diputado.

Independientemente del accionar del bloque del Pro, Martínez remarcó que la unidad de Juntos por el Cambio está intacta y no se vio afectada: “La unidad de Juntos por el Cambio nunca está en dudas. Uno de los grandes logros que hemos tenido es no solo mantenernos unidos en estos dos años, sino entender que somos una fuerza que hoy tiene varios diputados y que podemos coincidir o no”.

"En lo que coincidimos es en las bases hacia dónde queremos que la Argentina vaya, después podemos tener matices", destacó sobre el final.