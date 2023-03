Martín Lousteau: "Tenemos un Estado patas para arriba que desordena todo"

Dado a conocer por el INDEC el número de la inflación de febrero, que acusó 6,6% para el segundo mes del año (interanual del 102,5%), el economista y senador nacional Martín Lousteau, diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano News, acerca de las causantes de este fenómeno que golpea el bolsillo de los argentinos.

Consultado por los causantes de este fenómeno monetario, dijo que "la responsabilidad de la reintroducción de la inflación, y sobre todo la inercia y tracción inflacionaria, es del kirchnerismo". Luego, el exministro de Economía de CFK sostuvo: "Argentina tuvo un período en que no tuvo inflación, que fue durante la Convertibilidad y en el 2003, cuando asume (Néstor) Kirchner la inflación de ese año fue 4,6% y la del 2004 fue de 6,4% y crecías entre el 8 y 10% anual".

Después argumentó: "Tenemos inflación de más del 100%, con un índice de 6,6% que fue el último, y un índice que parece que no vaya a mejorar en marzo, la verdad esto es un problema de desmanejo desde el Estado. Si desordena el Gobierno, nos desordena la vida cotidiana completamente. El día que Argentina maneje el Estado con el mismo cuidado que Mendoza maneja el agua, vamos a tener otro país".

Ante la pregunta sobre la cuota parte de responsabilidad que puede caberle al sector privado, Lousteau opinó: "Las grandes empresas reaccionan a los entornos. Los súper e hipermercados están en otros países y no veo que esas mismas empresas en Uruguay, Chile o Brasil se comporten igual. Entonces, traes un empresario suizo a Argentina y a los dos minutos se fundió porque no sabe cómo lidiar con la inflación, ahora, llevas un argentino a Suiza y se va a expandir y agrandar su mercado".

El precandidaro a jefe de Gobierno porteño por Evolución no ve una pronta solución para este problema, ya que considera que el país tiene "un Estado patas para arriba, que no sabe bien por qué gasta en ciertas cosas, que no toma decisiones mirando cuál es el impacto futuro de las medidas que se van sucediendo y que ese desorden si no tiene un cauce no puede equilibrar ni las cuentas públicas".

"Estamos aumentando todo el tiempo los impuestos, el Estado recauda cada vez más, tiene el doble de plata disponible que hace 30 años y sigue teniendo déficit, y sigue endeudándose y sigue emitiendo entonces, ahí está la base de todo", sostuvo.

Sobre la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economia, el creador de Evolución sostuvo: "Lo que hizo Massa fue alinear a todos los jugadores para que canten la misma melodía, ordenó el desastre, el quilombo interno que tenía el Gobierno, ¿produce con eso algo que nos saque de dónde estamos?, no, y obviamente que hizo promesas que se veían difíciles de cumplir por no decir imposibles, si no cambiaban la dinámica, lo único que hizo fue ordenarla, y obviamente las promesas quedan incumplidas".