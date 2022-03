Mariana Juri adelantó que el acuerdo con el FMI se convertirá en ley

Antes de ingresar al recinto, la senadora nacional de Juntos por el Cambio, Mariana Juri confirmó en el programa Metaverso de Ciudadano News que la principal coalición opositora no solo dará quorum, sino que acompañara parte del programa propuesto por el ministro Martín Guzmán, para evitar caer en default con el Fondo Monetario Internacional.

La legisladora expresó: “Estamos trabajando desde hace algunos días para la sesión de este jueves. Por un lado, una gran tranquilidad de saber que estamos acompañando con toda la responsabilidad posible a un Gobierno debilitado, que no ha podido conseguir ni su propio apoyo interno para evitar algo que sería tan doloroso para los argentinos como es caer en default".

Y agregó: "Caso contrario, la responsabilidad que estaría en manos del Gobierno, pero que las peleas internas del peronismo han transferido esa responsabilidad a la oposición y como muchas veces lo ha hecho, el radicalismo asumirá esta responsabilidad nuevamente".

Así las cosas, expresó su preocupació debido a que "el FMI claramente no resolverá los problemas que hoy tenemos los argentinos. Además de ser problemas económicos como la inflación, la falta de empleo, es una gran crisis política donde sabemos que un gobierno debilitado, un peronismo dividido, es una receta que los argentinos hemos vivido en otras oportunidades de manera preocupante”.

Consultada por el clima que se vive en el Congreso, la licenciada en turismo y política argentina señaló: "Desde Juntos por el Cambio estamos haciendo, con gran responsabilidad, un esfuerzo por mantener la unidad. Cuesta acompañar a este Gobierno, muchísimo. Ayer estaba Alfredo Cornejo, como jefe del interbloque, haciendo permanentemente un esfuerzo. Luego de que avisamos que vamos a acompañar, al Gobierno amenaza con las retenciones. No pueden conseguir los acuerdos mínimos para cosas que estamos pidiendo, inclusive para la sesión. Desde pequeñas cosas que se solicitaron para que la sesión fuese mejor no están ocurriendo y eso es claramente porque tenemos un presidente y una vicepresidenta pensando distinto".

"Frente a un gobierno debilitado, que no tiene los votos, porque si nosotros en este momento no tuviésemos esta unidad la Argentina en pocas horas entraría en un default y tampoco crean que me encanta el acuerdo con el FMI, pero el otro escenario es peor", advirtió.

Al respecto apuntó contra la actual gestión nacional y remarcó que "es un peronismo que está acostumbrado a echarle la culpa de todos los males a los cuatro años de Macri, y más allá de los errores que se puede haber cometido, de los últimos años de la democracia el peronismo ha tenido ampliamente los gobiernos para poder solucionarlo".

Dadas a conocer las fracturas dentro de la coalición de gobierno, la senadora respondió cuál cree que será la posición de su par Anabel Fernández Sagasti. Sin titubear, afirmó: "Anabel es Cristina todo el tiempo, por lo cual es como lo viene haciendo desde el último tiempo hará lo que le indique Cristina, más allá hasta de sus intereses personales, de los intereses de Mendoza".

“Nosotros no solo acompañaremos, estamos facilitando con nuestra presencia la posibilidad de que se de el quórum antes de siete días, de manera tal que no llegue la fecha de vencimiento", refirió con respecto a la postura opositora y reconoció que, desde su punto de vista, cree que la iniciativa se convertirá en ley.

"Es muy triste que una ley tan importante no sea acompañada por su propio gobierno. Imaginen que hace solo cuatro meses hemos tenido elecciones y salieron a prometer los buenos acuerdos; y que el presidente y la vicepresidenta no se hayan podido poner de acuerdo para esto tan básico es una preocupación enorme para adelante. Mi sensación es que tenemos ley, lo que no tenemos con este Gobierno es rumbo", concluyó.