La diputada del bloque Juntos por el Cambio contó en una entrevista que "le gustaría ser presidenta" de cara a las elecciones 2023.

La ex gobernadora de Buenos Aires sostuvo: "A mí me gustaría ser presidenta, pero no estoy desesperada. Será si tiene que ser" y en este sentido, remarcó que le candidato de la oposición será aquel "que le pueda ganar al kirchnerismo".

La legisladora remarcó que su objetivo principal es ganarle al Gobierno "para terminar con esta etapa de incertidumbre" y detalló: “La decisión de ser presidente es muy personal, porque implica un cambio de vida y pagar costos muy altos. A mí me gustaría, pero no estoy desesperada. En 2023 puede ser Horacio, Patricia, Mauricio o algún radical, también puedo ser yo".

Sobre los rumores que existen de que Javier Milei podría ser incorporado al bloque detalló: "Milei es el síntoma, no la enfermedad. Su surgimiento interpela a toda la casta política y refleja el hartazgo y el enojo que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos por la falta de respuesta".

Finalmente, en diálogo con radio Rivadavia destacó que el espacio político "aprendió de los errores" y que el objetivo es "hacerle frente al oficialismo".