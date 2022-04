Malvinas: Cristina aseguró que "la patria no es una cuestión de ideología"

En medio de la interna oficialista, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este sábado que en "la defensa de los intereses de la patria no hay una cuestión de ideología" y llamó a diferenciar "las disputas políticas de lo que es irrenunciable" para el país como el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Más allá de los matices que podemos tener, se hace necesario e imperioso que podamos discutir políticas de Estado. La Patria no es una cuestión de ideología. Se defiende de todos lados", resaltó la exmandataria en el marco del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Al encabezar un acto en el Congreso de la Nación junto al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, Cristina pidió "poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable", y agregó que "lo innegociable es construir un país que haga honor a ustedes que son los que fueron y pelearon en Malvinas".

La vicepresidenta, que no participó del acto oficial encabezado este mediodía por el presidente Alberto Fernández, afirmó que los ex combatientes junto a las Madres de Plaza de Mayo fueron "los que parieron la democracia".

"Malvinas terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en Argentina. No es un espíritu antimilitarista. Simplemente es el recuerdo de un proceso que trajo mucho dolor", enfatizó.

En ese punto, Cristina Kirchner precisó: "Quienes hicieron la Guerra de Malvinas fueron los mismos que secuestraron e hicieron desaparecer a miles de argentinos porque tenían ideas marxistas. Y cuando Estados Unidos les dio la espalda terminaron en una conferencia de Países no Alineados en La Habana y con Fidel Castro. Qué manera de correr para llegar a ningún lado".

En otro tramo del discurso, la vicepresidenta explicó por qué durante su presidencia eligió la sede de la Ex Esma para montar el museo de Malvinas, donde más temprano había estado el Presidente.

"La historia no se toma con beneficio de inventario, a la historia hay que contarla completa", argumentó Cristina Kirchner, y luego contó el caso de un ex combatiente que además es hijo de desaparecidos durante la dictadura.

En ese marco, Cristina contó que le regaló a Alberto Fernández el libro 'Diario de una temporada en el quinto piso', de Juan Carlos Torre, sobre la política económica de Raúl Alfonsín. "Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada para el cumpleaños", bromeó en el acto.

Al referirse a la política exterior, la vicepresidenta reflexionó: "El mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos. Eso es para Netflix. Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde ahí mirar el mundo y tomar decisiones".