Macri se distancia del Gobierno mientras Bullrich le pone fichas

Una buena parte de los dirigentes del PRO, entre los cuales hay muchos que en los últimos tiempos llegaron a coquetear con La Libertad Avanza, miran cada vez con más preferencia la intención del flamante presidente del partido, Mauricio Macri, cuya mirada coincide con la de los gobernadores amarillos de alejarse de una fusión con el gobierno de Javier Milei.

Apenas asumió la titularidad del espacio en una reunión por Zoom, el exmandatario nacional comenzó a tejer sus hilos en todas las provincias y entre los legisladores nacionales con el objetivo de iniciar el proceso estratégico con la vista puesta en las próximas elecciones, todavía lejanas.

Para algunos comentaristas políticos, una muestra cabal de su propósito es que 25 de los 34 miembros del Consejo Directivo del PRO bonaerense presentaron su renuncia, y una vez conocido el hecho muchos se apresuraron a considerar que detrás de esas fugas está la mano de Macri con la idea de renovar la conducción.

Mientras Macri acomoda la tropa y le da su impronta a su nuevo ciclo al frente del PRO, en la vereda de enfrente, Patricia Bullrich busca acercar ese espacio al Gobierno, considerando que hoy los votos de lo que una vez fue Juntos por el Cambio están en el oficialismo. De ahí su confianza y de los integran el entorno de la ministra de Seguridad, que piensan que “el año que viene, para cerrar las listas a Mauricio lo van a dejar solo”.

La principal rival de Macri renueva la apuesta cuando plantea que “no hay que mirar desde la platea, sino comprometerse a fondo con el cambio”. Y sin medias tintas decretó que “Juntos por el Cambio efectivamente fue”, dando a entender que su posición es irreductible.

Para mantener su firmeza, la ministra de Seguridad tiene en cuenta encuestas que aseguran que el 82% del electorado de Juntos por el Cambio apoya a Milei y hasta resaltan que la propia Bullrich tiene buenos números en la Ciudad de Buenos Aires.

“Macri tiene la estructura pero no tiene los votos. ¿De qué sirve un partido si no tenés votos”, preguntan en su entorno.

El armado macrista

Por estas horas Macri se dedica a "reordenar" el partido para devolverle una “identidad” que, según cree, se perdió con Bullrich.

A su alrededor hay varios que no están para nada de acuerdo con lo que plantea la titular de Seguridad, y uno de ellos es el mandatario de Chubut, Ignacio Nacho Torres, quien en una entrevista televisiva consideró que “cuando un espacio pierde la vocación de poder se desgrana y no tenés más forma de construir. Yo no sería parte de este Gobierno, yo no me fusiono”.

Y hay otros gobernadores que coinciden con su mirada. Por ejemplo Rogelio Frigerio, quien pretende presidir el PRO en Entre Ríos, y también descarta con elocuencia la posibilidad de una fusión con el oficialismo y en cambio propicia el cuidado de la identidad del espacio amarillo.

Para el exministro del Interior, una cosa distinta sería la creación de una alianza para cuando se renueve una importante cantidad de bancas del Congreso de la Nación el próximo año, y sugiere que los territorios que hoy están bajo el mando del PRO “se pongan en valor” para transformarlos en una herramienta de negociación en el armado de listas.

En eso coinciden quienes entienden que si no hacen valer su rol como partido que no integra el Gobierno, y si la ocasión resulta propicia para una eventual alianza, no tendrán fuerza para pelear en el esquema electoral.

Y aunque reconocen que hay una coincidencia con el plan económico de Milei, para que no queden dudas se preocupan por resaltar que “no hay un cogobierno” y que el apoyo del PRO es solo legislativo.

Interna oficialista

En ese escenario observan las peleas internas que se dan en el seno del Poder Ejecutivo y que llevan a poner en duda la continuidad de funcionarios, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, algo que el mismo Presidente reconoció diciendo que el destino del funcionario y de todo el Gabinete está atado al destino de la ‘Ley Bases’, que todavía no pueden destrabar en el Congreso.

Los gobernadores de la oposición tampoco dejan de expresar su fastidio por la reducción de la coparticipación, la eliminación de transferencias y el muy escaso margen que disponen para plantarse a Milei, sobre todo por el miedo de sufrir el escarnio público conociendo la poca tolerancia a las críticas que manifiesta el Presidente.

De todos modos, nadie duda que las mismas necesidades del Gobierno irán ajustando la relación entre Milei y Macri en medio de una economía afectada por la recesión, y eso podría llevar a que el escenario se transforme varias veces hasta las próximas elecciones, propiciando nuevos capítulos de la guerra amarilla.