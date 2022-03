Macri quiere volver a ser candidato, si Juliana Awada lo deja

Mauricio Macri participó de una larga entrevista en el programa 'Solo una vuelta más', de TN, y habló de diversos temas de la actualidad política, incluyendo sus proyecciones personales para 2023. En un momento fue consultado por una posible postulación al cargo presidencial en las elecciones del año próximo y dio una respuesta que sorprendió a todos.

En concreto, se le preguntó si imagina una vuelta al poder luego del mandato de Alberto Fernández, a lo que respondió que "va a haber un segundo tiempo de Juntos por el Cambio en el poder". No obstante, y sin esquivar la interpelación personal que contenía la pregunta, aseguró que "jamás lo haría" sin el visto bueno de su esposa, Juliana Awada. "Ella no está a favor de que sea candidato" reveló, y agregó que "va a ser difícil convencerla".

En ese sentido, y aunque puso en duda su participación en una eventual fórmula electoral, el exmandatario señaló que "Juntos por el Cambio tiene que tener en claro para qué quiere volver". Asimismo, destacó que ese espacio político haya aprobado parcialmente el acuerdo que el gobierno nacional negoció con el FMI: "Se empezó a entender que el Fondo no es gente mala", analizó.

Macri también aprovechó para criticar la gestión de Alberto Fernández y proyectar un cambio de gobierno en 2023. "Argentina chocó con la realidad, hoy la realidad es tan potente que no está llevando a un embudo, el embudo de la sensatez", reflexionó. Por último, se refirió en duros términos a la política económica actual. "Le dejamos el país sin déficit y aún así han tomado 30.000 millones por año. No se puede gastar lo que uno no tiene. Basta con estos discursos de que nos van a regalar todo", advirtió.