Lula junto a Alberto: "Se retomó una relación que jamás debería haber sido detenida"

El presidente Luiz Inació "Lula" da Silva visitó el país este lunes 23 de enero y se reunió con Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Durante el encuentro los jefes de Estado, charlaron sobre diversas temáticas y coincidieron en "profundizar la relación estratégica" entre ambos países, además de impulsar el crecimiento del Mercosur.

Asimismo el mandatario brasileño, puntualizó que este es el "origen" de una "vinculación estrecha mucho más profunda que durará por las próximas décadas" y se congratuló de que "hoy se ha retomado una relación que jamás debería haber sido detenida".

"Puedo afirmar que hoy es el comienzo de una nueva historia, estén seguros, Argentina será tratada con el cariño y el respeto que siempre se mereció y ni el futbol nos dividirá porque los intereses son más importantes y seremos socios en todas las cosas", expresó.

Uno de los temas que se tocó fue el "volver a poner en marcha a la Unasur", el bloque regional que funcionó en tiempos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como así también de "aprovechar la reunión de mañana de la Celac con el propósito de favorecer la integración de la región".

Sobre la oposición

Si bien Lula no hizo mención al exmandatario Mauricio Macri ni a las agrupaciones libertarias como la presidida por Javier Milei, dejó en claro su rechazo a la oposición.

"No me gusta hablar sobre la política de otro país, lo único que puedo decir es que cuando Alberto ganó las elecciones en la Argentina fui muy feliz", le respondió da Silva ante la consulta de Noticias Argentinas, y agregó de cara al jefe de Estado argentino: "No sé si será candidato a las elecciones o no, no sé cuántos candidatos disputaran las elecciones, lo único que espero es que la Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones". Y concluyó: "La extrema derecha no funcionó en ningún país que gobierno".

Sobre la moneda en común

Finalmente, en la conferencia de prensa posterior a la declaración, los mandatarios hablaron de la posibilidad de que ambos países tengan una moneda en común para utilizar en el intercambio comercial.

Si bien la intención es una, destacó que todavía "no sabemos cómo funcionaría". La moneda sería común "en nuestros países o en la región".