Luis Tonelli: "Macri tomó una decisión realista"

Tal como lo hiciese Cristina Fernández de Kirchner en mayo de 2019 para comunicar su próxima jugada electoral, el expresidente Mauricio Macri, sorprendió a propios y extraños el domingo a las 9 am, con un video de 6 minutos mirando a cámara, contando los motivos por los cuales considera que es mejor no tener un segundo tiempo, y de esta manera bajarse de la carrera presidencial.

Inmediatamente después, tanto halcones como palomas, salieron a mostrar gratitud y como si alguien los hubiese obligado, a calificar como un acto de grandeza, la decisión tomada por el fundador del Pro. El reconocido analista político, Luis Tonelli, habló con el programa Metaverso de Ciudadano News y señaló que "Macri tomo una decisión realista".

Luego explico que "no fue realista todo este tiempo que paralizó el reloj de la oposición, la no decisión de Macri" y argumentó "al no saber nadie que iba a hacer, generó como un vacío que no podía llenar nadie, porque si no era él, ¿Quién?”.

Consultado por si la decisión de uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, benefició a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bulrich en sus intenciones de ocupar el sillón de Rivadavia, Tonelli dijo "Sí, se las había complicado".

"Macri perdió la reelección, es una cuestión casi inédita. Los presidentes en general en América Latina se reeligen y lo hizo de una manera hasta ingenua, que fue perder votos a manos de pequeños partidos, el de Lavagna, el de Gómez Centurión, el partido de los que no fueron a votar. Entonces, eso de alguna manera determinó una fermentación y como es en la política, divide o integra y el peronismo se unió, y ganó".

Luego, el prestigioso analista, adujo que "Macri no es alguien que estaba en el centro, como cuando ganó en 2015, porque acá los presidentes ganan yéndose al centro moderado, Mauricio agarró el globo amarillo, Alfonsín saludaba con las manos de un abrazo a la distancia, Menem decía síganme, Alberto Fernández se disfrazó de profesor de la UBA, hay una estrategia de ir hacia el centro".

“Ahora, lo que veo allí es la ilusión de Macri, porque el tipo estaba operando, creo que nunca hizo tanta política ni en su presidencia ni cuando se dio la elección para ver si seguía, viste que le levantaba la mano a los candidatos, iba de un lado para otro, besaba a todo el mundo en los bares, eso tenía un propósito y vemos que el propósito de influir sobre el futuro presidente para que gane no existe".

Sobre el futuro de JxC, Tonelli destacó "ahora viene el tema de mantener la unidad y no a expensas de cualquier cosa, sino respetarse. Los candidatos presidenciables vienen de un partido que tiene la estructura menos sofisticada que un parri-pollo del conurbano, porque el Pro en realidad es una empresa familiar, entonces como el pueblo chico, los problemas siempre son altisonantes cuando no hay reglas claras de quién va a ir a la candidatura presidencial".