Luis Petri opinó que "elegiría a Milei antes que a Massa"

Luis Petri el precandidato a viceprersidente de Patricia Bullrich opinó sobre las candidaturas y lanzó una picante declaración. El político que obtuvo exitosos resultados en la provincia de Mendoza -con su precandidatura como gobernador- confesó que elegiría a Javier Milei por sobre Sergio Massa "a la hora de generar acuerdos" y aseguró que "el ajuste lo tiene que hacer la política".

El ex legislador en plena campaña política reafirmó lo que sostuvo durante su campaña en Mendoza y destacó que "la principal causa del problema de la inflación en Argentina es el déficit fiscal crónico". Por otra parte, generó controversias al indicar que votaría a Milei antes que al ministro de Economía.

A pesar de que algunas figuras políticas intentan a último momento consensuar con los opositores, él se diferenció: "No se puede abrazar consensos con quienes quieren sostener y mantener un Estado populista y piquetero. Tenemos que hacer profundos cambios. Requiere de mucha fortaleza política, voluntad y por eso creemos que Patricia Bullrich es la persona indicada para llevar adelante esos cambios".

En medio del contexto político y del cierre de listas, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta criticó a su ex compañera, Patricia Bullrich y ante esta situación, Petri no dudó en defenderla. Cruzó al jefe de gobierno porteño al considerar "decepcionante" escucharlo criticar a la exministra de Seguridad y con confianza confirmó: "Patricia va a ganar (las elecciones) en primera vuelta, más allá de lo que den las encuestas".

Cabe recordar que Larreta había expuesto: "Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no". Sobre estas declaraciones, el compañero de fórmula de Patricia fue contundente: "Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy".