Preocupado por la situación imperante de la economía nacional que impacta en las economías regionales, esencialmente, Mendoza, el exdiputado nacional (CM) Luis Petri habló con Ciudadano.news señalando:

"La economia de Mendoza esta afectada a la Nacional cuanto tenes una inflación del 100 pòr ciento, no generas empleo privado de calidad y un gobierno nacional que no acusa recibo y no ataca los lugares que debería atacar, recorta en Salud pero no en las empresas del estado, van a ajustar 350 millones de pesos y es el mismo déficit que tienen las empresas del estado".

Mostrando cómo encararía la administración de la provincia, como gobernador, Petri señaló los puntos que fortalecería para recuperar producción, trabajo y el crecimiento que necesita Mendoza:

"La provincia esta bien administrada, necesitamos potenciar las palancas del crecimiento, una actividad turística que año a año aumenta, pero tenemos que mejorar laa capacidad de vuelos directos, es dinámico, creo que hay que trabajar con las industrias del conocimiento, banda ancha de primera calidad en toda la provincia, vincular la educación al trabajo, que salgan alumnos con oficio y estudios con salida laboral como son las industrias del conocimento.

Además hay que apuntalar la vitivinicultura del este y sur provincial y está la imensa tarea por construir empleo privado de calidad ya que esto atraería invesiones que vayan en ese sentido."

" La Argentina que viene"

Hoy jueves 20 de octubre a las 19.30 horas el influencer económico Manuel Adorni dará una charla llamada “La Argentina que viene”. Será en la Fundación Mendocinos por el Futuro, que preside Luis Petri y que está situada en calle Martínez de Rozas 337 de la Ciudad de Mendoza

Producción: Daniel Gallardo