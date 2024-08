Los diputados radicales inisistirán en la ley de actualización de los haberes jubilatorios

Todavía transcurre el plazo para que se promulgue o se vete la ley que regula los ingresos de los jubilados y pensionados. Nadie niega lasnegociaciones tanto para que en el Congreso se acate la observación de Milei al textocompleto de la norma, como también que los que la aprobaron mantengansu tesitura y el instrumento sea promulgado.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) indagó sobre el desarrollo de las tratativas para cualquiera de los dos objetivos.

Danya Tavela, diputada nacional de la UCR, remarcó al programa: "Primero, estamos todos a la espera de que ocurra, hay discusiones en todos los sectores políticos, en particular voy a instar e insistir en la sanción de la ley de la actualización jubilatoria porque al ajuste que ya aportaron durante toda su vida no tiene que seguir profundizándose".

"En las cámaras hay las mismas conversaciones que hubo para el armado de las mayorías que permitió que se sancionara la ley, con todos los sectores, es una agenda transversal, entendemos que el equilibrio fiscal es un objetivo importante que es la macro pero no a costa de los jubilados", remarcó Tavela.

Danya Tavela

-Los que parece tendrían que mantener ese voto es la gente del Pro, qué se sospecha de que después de esa promesa de Macri de apoyar el veto vayan a cambiar su voto.

-Eso se lo tienen que preguntar a los diputados del Pro, nosotros vamos a ser contestes, primero porque fuimos autores de los proyectos, seremos contestes con la opinión que tuvimos y no tenemos ninguna cuestión que nos distraiga de esa realidad, esa decisión el Pro la tomará en el seno de su bloque y más allá de las definiciones que hayan tomado algunos dirigentes por las redes sociales.

"Hay un expresión del ex presidente de la Nación de apoyar el veto que plantea Milei, no sé si esto se sostendrá en el resto de toda la dirigencia del Pro, si hay algún sector que seguirá sosteniendo su voto y habrá diputados del Pro que sin dudas en un proceso de discusión interna verán cuál es la definición que toman".

-También se está discutiendo la posible sanción a los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a represores.

-Ayer en la Comisión de Peticiones y Poderes se conformó la comisión de investigación, se abrió el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales para poder escuchar a los diputados que fueron a hacer la visita e investigar los recursos y permisos que se obtuvieron y a partir de ahí poder elaborar desde la comisión de Asuntos Constitucionales una sanción.

-¿La UCR que fue fiel defensora de los derechos humanos desde los juicios de las juntas tiene una posición tomada y cuál es la sanción que proponen?

-La sanción va a depender de la posibilidad de escuchar cómo se dieron los hechos, creemos que tiene que haber algún tipo de sanción, la dimensión de la misma dependerá de cómo se dieron los hechos así que, para todos los diputados es igual, hay que solicitar a la justicia también que investigue esos chat que denuncia penal la diputada Arrieta, pero es más complejo que simplificar en algún tipo de sanción a corto plazo en términos de lo que se puede hacer con los diputados.

-Hay un sector de los diputados, uno de los diputados que visitaron a los que están cumpliendo condena por crímenes cometidos en la dictadura, en realidad dice que se busca acercar a la sociedad la opinión de ellos, respecto a su visión de los hechos que ocurrieron en la dictadura ¿Qué opina?

-La libertad de expresión es de todos, cualquiera puede decir lo que piensa, expresar a la sociedad la mirada de lo que sea, nosotros en particular, la sociedad sabe muy bien qué pasó en Argentina, no vamos a retroceder en la discusión 40 años. Es un debate que para la Argentina esta saldado, es parte de estos problemas que tenemos a veces en el país, esto de querer hacer revisionismo histórico de manera permanente, no se me ocurriría que alguien en Alemania pusiera en duda el holocausto, indudablemente en Argentina todavía nos pasa que hay quienes están en duda de los delitos cometidos por la dictadura militar.

Jubilados

"Como diputado tenes una investidura y una responsabilidad, juras por el cumplimento de la Constitución. No es atenuante que quieras hacer, servir de vehículo para expresar la mirada de los genocidas respecto a lo ocurrido en dictadura.

-Este caso tiene que ver con lo que hablamos, la política de derechos humanos inaugurada en 1983 incluyó el juicio a los miembros de la Junta Militar, pero también incluyó el juzgamiento de las cúpulas terroristas la condena y después llegó el indulto del peronismo.

-¿Cómo se enfoca desde la UCR esta posibilidad de repasar esa parte de la historia que después el peronismo abolió?

-Está claro que todos tienen que recibir condena, en la mayoría de estos casos el radicalismo ya se opuso en su momento al indulto, vamos a volver a tener esa postura respecto de si se reabriesen estas causas, creo que no hay posibilidades judiciales, pero es una definición que tiene que tomar la justicia, tampoco las puede tomar la vicepresidenta de la Nación o algún legislador, son discusiones que se tienen que dar en el seno de la justicia.

Es lógico que en este problema tenemos que el presidente no entiende el funcionamiento de las instituciones hace todo una mezcla, pero la realidad es que si estas causas se reabren las tiene que abrir la justicia, poco desde el rol de un legislador para opinar al respecto.