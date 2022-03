El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de Ley para que las personas que tengan bienes en el exterior, que no estén declarados ante el fisco, realicen un aporte especial del equivalente al 20% que deberá ser abonado en dólares para pagar la deuda contraída con FMI. Los legisladores oficialistas calculan que se puede recaudar más de 20 mil millones de dólares.

En este marco, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, habló con el programa Metaverso de Ciudadano News y opinó sobre este proyecto: “Lo que llama (Martín) Lousteau el proyecto Muñoz. Es un escándalo porque no se incluye el dinero proveniente de ilícitos, ilícitos en las oficinas internacionales de lucha contra el crimen organizado, el punto importante es que no provengan del narco o de la corrupción y no hay ninguna prevención en ese sentido".

También sostuvo que "más allá de que todo esto es disparatado y para distraer".

Como alternativa, López Murphy sostuvo que "lo que habría que hacer es un esquema para facilitar la reincorporación de pymes y ciudadanos que tuvieron en estos años de control de precios, control de importación, sectores que necesariamente se han ido de la formalidad. Facilitar eso, lo que no hizo la dolarización anterior, básicamente facilitar el ingreso del billete al sector financiero”.

- Entonces, ¿le parece poco serio lo presentado por el Frente de Todos?

- Así es porque no hay un control de lo ilícito.

-Por otro lado, está cada vez más en boga, en boca de Milei, que una alternativa para paliar la inflación es dolarizar la economía. Por otro lado, José Luis Espert dice que para dolarizar hay que hacer lo mismo para solucionar los problemas de la Argentina y que lo podés hacer con el peso, ¿qué piensa usted?

- En los países del tamaño de Argentina no hay caso similar que haya recurrido a una moneda extranjera. Segundo, ¿dónde están los dólares?, porque para esa operación se necesitan más de 40 mil millones de pesos de dólares, y nosotros no tenemos. Tercero, si usted balancea el presupuesto inter temporalmente, tiene un Banco Central independiente como nuestros vecinos no necesita hacer ese experimento.

“Cuando se hizo la convertibilidad, que es una cosa similar, había reservas por el monto de la base monetaria y eso hoy eso no lo tenemos. No tenemos reservas, tenemos deudas. Las reservas nuestras son pura cosmética, son préstamos que nunca podemos usar entonces, cuidado con propuestas que requieren un tipo de cambio de mil y pico de pesos, eso no es posible hacerlo", agregó el entrevistado.

- ¿Cómo está viviendo la interna dentro de Juntos por el Cambio?

- Me parece que a veces se exagera, por lo menos la parte que me toca. Presencio mucho la interacción en los bloques, yo veo mucha afinidad, proximidad, eso no quiere decir que algún diputado no pueda presentar algún proyecto que no necesariamente esté de acuerdo, pero yo veo un clima de gran cordialidad, lo mismo veo en el liderazgo en las reuniones que he asistido, yo que he estado muchos años en la vida pública, sé cuándo hay rispideces y ahí no veo ninguna, obviamente en una coalición tan amplia matices hay, pero son matices llevaderos, hasta lo que yo he podido observar y he asistido a muchas reuniones.

- ¿La dura crítica de Gerardo Morales ayer sobre el proyecto presentado por el diputado Alejandro Cacace serian matices?

- No fueron términos felices, esas expresiones son inoportunas, desafortunadas, en general hay que guardar mucho la compostura, yo a veces discrepo con algunas cosas, pero lo pongo en los términos de los matices, las diferencias, hay que ser cuidados en eso, como en la vida familiar, donde si uno no es cuidadoso termina mal, hay que ser respetuoso, considerado, valorar la otra forma de ver las cosas, yo no coincido con ese proyecto, se lo dije a Cacace, pero es una persona muy inteligente, tiene argumentos, yo creo que no se puede hacer pero eso no da lugar al maltrato.