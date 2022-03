López Murphy aseguró que Fernández "luce muy vulnerable"

Imagen de archivo.

En las últimas horas, Alberto Fernández apuntó a la necesidad de hacer "terapia de grupo" con referentes políticos y sindicales para hacer frente a la inflación. Al respecto, el diputado nacional y economista Ricardo López Murphy aseguró que "fue muy desafortunada la presentación del presidente" y agregó que "luce muy vulnerable".

En diálogo con Metaverso por Ciudadano News, el referente político reconoció que "hace muchísimos años", pensando en algunos personajes extranjeros, "había sugerido que hubiera un psicoanalista cerca de los presidentes para que tengan un diálogo".

Ricardo López Murphy. Imagen de archivo.

"A mí cada vez me parece más pertinente ese consejo, que reconozco lo pensé para un país que ni siquiera es de este continente, pero que ayudaría a una presentación más estable y razonable de las ideas. Cuando los presidentes lucen desconcertados, extraviados, producen mucho desasosiego en la población, sobre todo en la gente con menos información, menos preparada, hay que ser cuidadosos", agregó.

Al respecto, consideró "muy desafortunada" la presentación de Fernández en el Consejo Económico Social, ya que consideró que "genera esta situación de angustia colectiva. Sería bueno, en general, un analista para que salga a conversar. O sea, mi planteo en ese país era salgan a conversar por el jardín".

Antes de finalizar, López Murphy remarcó que "en lo particular luce muy vulnerable el presidente y eso no le hace bien a ninguno de nosotros. No quiero hacerme el terapeuta, pero quiero evitar tratarlo mal, se observa un problema serio, eso es verdad".