Lo que esconde la situación crítica en Misiones

Enrique Martin Goerling Lara, senador nacional del PRO por Misiones, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), nos explicó qué hay detrás del conflicto que embarga la provincia mesopotámica.

Una crisis que se gestó por mucho tiempo

“Es algo que explotó ahora, pero venía gestándose hace varios meses, en varias oportunidades se venía advirtiendo porque conozco mi provincia; hablo con la gente y veía que la situación cada vez era más complicada por la forma que tiene el gobierno de la provincia".

"El mismo, lleva 20 años en el poder, administrando la cosa pública, decidiendo cómo invertir los recursos públicos, los impuestos, y, en consecuencia, fue generando una planta salarial enorme, con muy bajos sueldos, y la recesión que estamos viviendo, con la inflación; este combo hace que la mayoría de los sueldos estatales estén por debajo de la canasta básica, de ochocientos y pico mil pesos, con lo cual, es un reclamo totalmente genuino de todos los sectores que buscan mejorar su salario”, afirmó Goerling Lara.

“Los docentes vienen hace un mes reclamando, sin respuesta, y se sumaron los policías y por la envergadura que tuvo el tema policial, ahí explotó todo, y hoy, tenemos a toda la provincia reclamando. Está también el personal de salud, de parques provinciales, guardaparques de Misiones, judiciales, el sector productivo yerbatero, también está pidiendo muchas cosas. Explotó una bronca acumulada que había desde hace mucho tiempo y se está manifestando de esta manera”.

La acción nacional y el Comité de Crisis

“Lo de Patricia Bullrich y el Comité de Crisis se suscitó cuando el gobernador solicitó, por la ley de seguridad interior, un Comité de Crisis y la intervención de fuerzas federales. La ministra acudió al pedido, pero siempre dejó en claro que ella no iba a meterse contra la policía, porque sería una locura y dejando claro que este es un problema de la provincia. Lo que hizo la ministra Bullrich es acudir al pedido de la provincia, pero dejando claro que es un conflicto que tiene que resolver la provincia".

"Sobre el uso de las fuerzas federales, ella va a actuar si toda la policía se repliega y queda la provincia sin seguridad, ahí si tienen que intervenir para cuidar a la gente, no en defensa de un gobierno”, explicó el legislador.

“Misiones es una provincia chiquita, pero muy diversa en sus recursos, más allá del turismo, que es un recurso muy importante, también tenés una industria forestal muy fuerte de exportación y producción para todo el mercado nacional; hay mucha forestación, muchos aserraderos, muchas industrias madereras. También, el sector yerbatero, la producción madre de nuestra provincia que hoy está pasando dificultades, el sector tabacalero".

"Tenés diversas producciones primarias, lo que no hay mucho son industrias, hay pocas y lo que venimos observando hace tiempo es que el modelo productivo de Misiones no existe, desde el gobierno se impulsa un modelo que va acechando al sector privado"

"La provincia tiene una de las presiones tributarias más altas de la Argentina. Tiene una aduana paralela; cuando uno ingresa a Misiones tiene una aduana que te cobra percepción y anticipo de Ingresos Brutos a cualquier producto que ingresa a la provincia y eso hace que se encarezcan los productos, hace que muchos proveedores de otras provincias no quieran vender directamente a Misiones".

"Eso está denunciado por inconstitucionalidad, todavía no hay fallo definitivo de la Corte, o sea, hay un modelo que oprime al privado y expande lo público, y eso es inviable porque no van a cerrar nunca los números”.

“Hoy explotó con eso porque no se puede garantizar ni siquiera un salario digno, pero, cuando tenés menos sector privado y más sector público, de algún lado sale la plata y el dinero de los impuestos sale del que trabaja, emprende e invierte".

"Esa ecuación es la que vino creciendo desde hace muchos años, que llevó a que en los últimos años el empleo público en Misiones creció un 93% y el privado solo un 12%, es un modelo totalmente agotado, que no va más, siempre se recurrió a la nación para suplantar la falta o cuando había conflicto. La nación daba transferencias discrecionales y resolvía el problema, y seguíamos todos para adelante”.

“Hubo una merma en la recaudación por la recesión que vive toda la Argentina y Misiones no es ajeno y, también, por las transferencias discrecionales que hacía el Tesoro, pero eso es lo que vengo diciendo hace rato, que también las provincias tienen que tomar en cuenta que a nivel nacional hay otro modelo de país, hay un presidente que dice que no va a emitir más dinero, que no va a tomar más deuda, que el déficit cero no se negocia y que las provincias tienen que hacer su ajuste, su restructuración y asignar los recursos de los impuestos a las cosas esenciales: luz, seguridad, educación, atender a lo esencial, ahora, se acorta la sábana nacional y la provincia quiere seguir con el mismo nivel de gasto, creo que eso es un mensaje no solo para Misiones, sino para varias provincias”.

“El RIGI que se está discutiendo en el Senado... Hoy nos pasaron un borrador de posible dictamen, a sacar esta semana, en donde se hacen modificaciones, pero, por ejemplo, está el régimen de grandes inversiones que va a ser muy beneficioso para la zona cordillerana central".

"Misiones es una provincia que está enclavada en el Mercosur, en donde el puerto más cercano lo tenemos en Brasil y no en Buenos Aires, donde tenemos un mercado enorme entre todo el sur de Brasil. Necesitamos tener incentivos, para que industrias se puedan instalar en Misiones, por ejemplo, una maderera, una papelera, pero esas condiciones hay que darlas desde el Estado para que el privado sea el que crezca y no el sector público".

"Creo que esa es la discusión hoy, el nudo central que tenemos que discutir en Argentina y está a las claras que los modelos populistas de empleo público están fracasando”, afirmó el senador.

“Tenemos que empezar con la ley bases, la reforma laboral, con un montón de cuestiones que tenemos que hacer para empezar a facilitar que el privado invierta y genere recursos, y si genera recursos, y le va bien, va a pagar más impuestos, el Estado va a tener mejores recursos para pagarle a sus docentes y a sus policías".

"Esa es la discusión de fondo que va a ser a mediano y largo plazo y hoy es una urgencia porque hoy no alcanza la plata. Eso es lo que está pasando y los conflictos que están surgiendo, porque no alcanza la plata a los gobiernos para mantener un salario por fuera de la línea de pobreza y con una creciente gran cantidad de empleados, que se han incorporado en los últimos 20 años”, concluyó el legislador.

