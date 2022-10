Lisandro Nieri: "Massa tiene que empezar a ordenar las cuentas"

El ministro de Economía, Sergio Massa, defendió el Presupuesto 2023 y prometió "desacelerar la inflación". En ese contexto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Lisandro Nieri, dio su punto de vista en el programa Metaverso, con los periodistas Gabriel Landart y Rebecca Miranda.

Para el legislador de la UCR, el presupuesto es un "atropello" con "números absurdos" y que deja a la vista que este año la inflación rondará un 100%. Si bien reconoce que es "más realista" que en 2021, asegura que tiene "muchas inconsistencias".

"El mismo ministro lo dijo, que 'recibió un muerto'", aclaró Nieri, afirmando que Massa quiso desentenderse del tema cuando, según sus palabras, fue parte de todo el proceso que lleva casi tres años.

"Hace poco se conoció indigencia, pobreza, inflación, déficit, gasto, deudas, leliq, peores salarios, impuestos, peores jubilaciones, brechas, reservas", enumeró el legislador y agregó que lo mismo pasa en la educación, en materia de seguridad y todos los conflictos que se ven en el día a día. "Estamos peor en absolutamente todos los frentes", aseguró.

En cuanto al presupuesto concreto, Nieri fue contundente: "A Massa no le queda otra que empezar a ordenar las cuentas". En ese sentido, destacó que el Gobierno no lo hace de manera ordenada y "choca con el problema", por lo que se agravó todo y ahora es momento de solucionarlo. Es por eso que todo se reduce a "recortar el gasto, que es el doble de lo que teníamos hace 20 años".

Nieri explicó que no hay más dólares, no se puede gastar sobre los recursos y no hay más deuda "porque nadie les presta", pero no se planifica y ahí está el choque. A raíz de este problema, criticó al oficialismo por no bajar los gastos dentro del mismo Ejecutivo.

"No lo vi al ministro que plantee trabajar con la mitad de la enorme cantidad de funcionarios que tiene, ni bajar ministerios o aviones que se usan para trasladar 'pavadas'". En cambio, cuestiona el diputado, el recorte se hace en educación y salud, incluso con los problemas que hay en discapacidad.

A su vez, el legislador apuntó contra el dólar soja y afirmó que se financia con emisión, por lo que seguirán perdiendo el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones. "Es una bomba de tiempo", indicó.

Para el diputado opositor, hay que evaluar por qué se generó un escenario con tanta distorsión, sobre todo porque el hecho de que el Banco Central venda dólares baratos y compre caros hace que un país sea vulnerable y con mucho riesgo.

Para Nieri, conflictos como los de los neumáticos o los piquetes son una consecuencia de un "no hacer del Estado". Además, plantea que el Presupuesto 2023 indica el objetivo de bajar la inflación a un 60%, pero no explica cómo.

"Están buscando enemigos para justificar", argumentó el político y agregó: "Es para procurar salirse de la culpa". Además, aseguró que "el rumbo económico lo tiene que encontrar el oficialismo", más allá de cómo acompañará la oposición.