Leo Cifelli, quien ocuparía el cargo de secretario de cultura en el caso de que Javier Milei, de La Libertad Avanza, sea elegido presidente en el balotaje del 19 de noviembre, dio a conocer algunas de las posturas que tomará en ese cargo.

"Contratar artistas y pagarles una fortuna, eso se terminó", expresó Cifelli. "No creo que haya un gran recorte en el presupuesto que se va a votar después de las elecciones. Un allegado a Milei dijo que el presupuesto de Cultura no le hace ruido al presupuesto general.

Entonces no es algo que se tiene que recortar fundamentalmente. Con eso me quedo tranquilo", agregó y concluyó: "Lo que hay que hacer es optimizar los recursos que haya".

Cifelli es un productor privado que pertenece al mundo del espectáculo y la música, Tiene experiencia en la labor pública luego de participar de la gestión en Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a Ángel Mahler.

"Tengo una obsesión con el Palais de Glace. No soy político y trabajo desde los 16 años, pero mi obsesión son las obras que no se terminan. No puede ser que semejante espacio esté cerrado. Lo mismo con el Museo de Bellas Artes. Son espacios que, si tienen obras, se hacen y se terminan para abrirlos al público", comentó en una entrevista a Clarín.

El productor contó que Milei lo convocó desde el inicio para una Secretaría de Cultura que no sería un ministerio sino una secretaria. Luego, aclaró que el libertario "tiene claro lo que la cultura significa para el país".