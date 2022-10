Larreta: "Mi decisión de ser candidato no depende de lo que haga Macri"

Horacio Rodriguez Larreta tuvo un jugoso mano a mano con el programa Metaverso de Ciudadano News, durante la charla el jefe de Gobierno porteño aseguró que la decisión sobre "su candidatura no depende ni de Macri, Manes o Cornejo", sino que es una decisión personal que se desprende de "su vocación por integrar el equipo que transforme el destino de la Argentina".

En el mismo sentido, aclaró que "no es tiempo de hablar de candidaturas personales" y que "estas ya se hablaran en su momento". En clave electoral, se mostró firme al aseverar que "nadie en Juntos por el Cambio coquetea con suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias" y que las PASO no se pueden cambiar para la próxima elección".

Sobre las polémicas declaraciones de Facundo Manes, subrayó: "No estoy de acuerdo con lo que dijo, además en el caso concreto de las escuchas "la Justicia ya dijo que Mauricio (Macri) no estuvo involucrado en los casos de espionaje", y agregó: "Sé fehacientemente que Mauricio no estuvo y puso mucho de energía y coraje para frenar el autoritarismo de los Kirchner durante muchos años".

"El populismo en la Argentina lo encarna el Kirchnerismo, estoy convencido de eso. Además, creo que tenemos que trabajar en la unidad de Juntos por el Cambio", en clara alusión a lo expresado por Manes en el programa La Cornisa. "La unidad es el valor primero dijo, coincidiendo con el comunicado que hizo la Unión Cívica Radical.

Consultado por los motivos por los cuales quiere ser presidente, el alcalde de CABA dijo "tener una fortísima vocación pública y no tengo ninguna duda que vale la pena cualquier esfuerzo. Para mí la valoración que la gente tiene de la transformación que hemos logrado en la Ciudad de Buenos Aires, ver que la gente vive mejor, que los porteños vivan más seguros, que las escuelas en la Ciudad están mejor. Es muy gratificante ver cómo con el esfuerzo realizado puede transformarse la vida de la gente.

Sobre las elecciones en Brasil

En un juego periodístico se le preguntó si fuese ciudadano brasileño a quién votaría en la segunda y decisiva vuelta, a lo que Larreta, luego de un breve suspiro, respondió: "Sabés que no sé. Sinceramente, no me representa ninguno de los dos. Ambos vienen de posiciones extremas. Yo creo más en el diálogo y el consenso.