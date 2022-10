Landriscini y el Presupuesto 2023: "La inflación sigue y eso deteriora salarios"

La comisión de Presupuesto y Hacienda continúa trabajando en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2023.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Graciela Landriscini, economista, diputada nacional del Frente de Todos, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, expresó: “Por un lado, la economía está creciendo mucho, la inversión alcanza el 22% del PBI, hay un gran crecimiento de la industria, se espera un crecimiento más allá de la sequía de toda la producción agropecuaria".

La diputada agregó que "la inflación sigue y eso deteriora salarios, jubilaciones y planes sociales. Obviamente hay que hacer las paritarias todo el tiempo, retoques y aportes extraordinarios adicionales para las familias en términos de asistencia de ingresos, asistencia social y una cosa positiva es que el Pami y Anses funciona perfectamente para toda la cobertura de Asignación Universal por Hijo (AUH), programas del Progresar, asistencia al desempleo y trámites de jubilaciones y pensiones".

Landriscini explicó que para el 2023 “se prevé un crecimiento menor del PBI, ya que en 2022 podría alcanzar el 4%, tenemos estimaciones que puede ser un poco más, hasta el 5,4%, pero hay proyecciones prudentes y el producto del año próximo viene un poco afectado también por un ciclo de recesión que va a ir viviendo la economía mundial a partir del aumento de las tasas de interés".

Dentro de ese marco, la diputada indicó que "el índice de la inflación puede alcanzar el 60% que se prevé en el proyecto de presupuesto oficial y que se pueda cumplir con la pauta cambiaria que en el dólar oficial va de alrededor de $219 por cada dólar alrededor de $268, 269, siguiendo el ritmo de la inflación como explicó ayer el presidente del Banco Central".

Al consultarle sobre el recorte en educación pública, la diputada dijo: "No he seguido en detalle esto pero también no estaría de acuerdo en que ella haga eso, en mi caso personal, abono comportamientos austeros, el cuidado de los recursos y el aprovechamiento prolijo y cuidadoso de los bienes de capital que tenemos en escuelas, universidades para que todo se haga en mantenimiento y lo mismo los edificios y no se deterioren los bienes públicos".

Con respecto al lo expresado por Daniel Filmus y los becarios del Conicet en el interior y la posibilidad de obtener fondos para desarrollar investigaciones, Landriscini dijo: "Hay un área en el presupuesto nacional que tiene una apuesta fuerte, es la de ciencia y tecnología porque multiplica impactos en otras actividades. Todos los proyectos de biotecnología que desarrollan en Conicet, de biodiversidad, de calidad de aguas, estudios de la minería, tecnología industrial, estudios que tienen que ver con la salud, derraman sobre laboratorios, pequeñas, medianas y grandes industrias, incluso los de tecnología".

Por lo tanto, "ahora van a tener el apoyo de la posibilidad de libre disponibilidades de divisas, hasta un 20% de las divisas se financia proyectos de inversión, que sería el dólar tecno".

Esto significa que habrá "una libre disponibilidad de divisas y hasta el 20% destinado a nuevos proyectos de inversión que amplían la capacidad productiva y exportadora, de software y servicios informáticos, con empleo registrado, personal en relación de dependencia y hasta un 30% que pueden retener libre de las divisas por las exportaciones nuevas que generan que pueden ser usados para el pago de remuneraciones de personal en relación de dependencia".

La defensa que hizo Pesce sobre el presupuesto

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, descartó una devaluación brusca para 2023, por lo que Landriscini explicó: "Es lo que está ocurriendo, una devaluación de la divisa oficial que siga el ritmo de la inflación, nadie quiere que se dispare el valor de la divisa y eso implique un traslado a precios de bienes importados y bienes que se exportan".

La política, dijo que "acompaño plenamente, la necesidad de sostener por encima de la inflación, aunque sea levemente, las tasas de interés para el ahorro de las familias argentinas en pesos, en plazos fijos a distintas condiciones que hay en el sistema bancario y que las empresas y el sector público se financien en pesos consolidándose de esta manera el mercado de capitales en pesos en el país".

Esto permitirá que el estado nacional, en "vez de financiarse con emisión monetaria que todos decimos genera inflación, porque le dan a la maquinita y hay más pesos en circulación y valen menos, que se financie con bonos, con letras, emitidos en pesos por la banca nacional y evitar la fuga de divisas".