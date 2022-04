El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó este domingo a la Argentina en lo que fue su primer viaje oficial al exterior. La visita del mandatario tiene como obejetivo iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una intensa agenda que comenzó este lunes con una reunión con su par Alberto Fernández en la Casa Rosada.

“La visita de Boric a la Argentina, en Chile sorprende”, anunció Gonzalo Gallardo Elgueta, jefe de prensa y conductor de programas UCV Radio y UCV Televisión, quien habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado sobre la visita de Boric al país.

En ese sentido, el periodista explicó: "Muchos no esperaban que tuviera una gira internacional tan pronto y motivado por lo que está pasando en la Araucanía, donde hay una situación muy tensa y el presidente es vital para ese proceso de diálogo que quiere lograr. Hace unos días hasta el secretario del Interior lo ahuyentaron grupos ligados a pueblos originarios, pero hay otros grupos que aprovechan para generar delincuencia. Lo segundo es la crisis migratoria, que sigue siendo compleja en el norte del país, donde se mantiene el Estado de excepción constitucional. Tercero, la situación económica que supera el 8% de inflación, los expertos dicen que a inicios del próximo semestre podríamos alcanzar 9 o 10 puntos de inflación".

“Yo creo que la justificación de la visita de Boric a la Argentina al iniciar el mandato tiene que ver con la buena relación que quiere mantener en el cono sur, principalmente con Argentina. Recordemos que hay aliados estratégicos que son importantes desde que Boric estaba en campaña para el desarrollo de su proceso de cambio, entre ellos está la relación que mostró desde el día que asumió con el presidente Alberto Fernández. Demostró que iba a haber más cercanía con Argentina, quizá más que con otros países del cono sur. A pesar de las buenas relaciones que hay entre Boric y el presidente del Perú, lo cierto es que ha habido muchas cosas que en el último tiempo Boric ha criticado del presidente peruano. De la relación con Bolivia ni hablar", continuó Gallardo Elgueta.

Y agregó: “Creo que el aliado estratégico del cono sur para Boric es Argentina. De hecho tuvo una demora por una reunión larga con Alberto Fernández, eso nos llama la atención, pero nos parece justificado por los objetivos que tiene este nuevo Gobierno".

-¿Se podría dar luz verde plenamente en las fronteras?

-La verdad es que un tema muy debatido, básicamente porque la coalición de Gobierno de Gabriel Boric no está toda de acuerdo con esa idea. Las diferencias se dan entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que está subdividido en varios partidos. Estos tires y afloje ha hecho que el Gobierno no se haya pronunciado hasta ahora con ese tema, pero no es algo que se pueda dilatar mucho porque está el tema comercial y el turismo. Más con un aliado como Argentina se necesita que las fronteras estén al 100% y operativas.

-Muchos se sorprenden por la dialéctica, el relato como con la invasión Rusia a Ucrania. ¿Ese relato de Boric se traslada a hechos?

-Sí, uno de los temas que se le ha criticado, sobre todo desde el ala más extrema que apoyó su candidatura, que esperaba que fuera más radical en sus decisiones. Boric desde el principio ha sido un presidente que ha generado continuismo, por el momento dice él. Esos son los quiebres con la gente de su sector, claramente el discurso que tiene ha sido variable. Tiene una muy buena forma de expresarse y de justificar cambios que hace. Pero mucho de su discurso no ha ido de la mano con lo que han dicho sus propios ministros, en el caso económico.