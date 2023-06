La política se metió en las redes sociales y los candidatos suman votos

A la politica no le quedó otra que trasladarse a las redes sociales y desde allí, cada candidato se puede mostrar como más lo desee. Es que en la revolución de internet, las diferetes personalidades de cada uno de los bloques decidió comenzar a comunicar en redes.

Es por eso que hoy en día, no existe una personalidad de este sector que no tenga redes propias, ya que esto además de sumarle votos también le brinda una cercanía hacia el expectador que no lo logra de otra manera.

Pero ¿qué pasa si en este manejo, el político cae en una sitación en la que las personas no le creen, debido a que todo el contenido está ordenado y planeado? O por el contrario ¿lo beneficia o lo perjudica subir cosas de su día a día sin filtro?

Diego Corbalán, periodista, especializado en el análisis digital de temas políticos, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News y remarcó que "hay un rol cada vez más importante de las redes, pero nunca puede prescindir de los medios porque hay vasos comunicantes, muchos, un ida y vuelta".

“Es difícil pensar a Javier Milei como un candidato de redes si no pensamos que previamente surge de estudio televisivo entonces, hay un ida y vuelta, es el huevo y la gallina un poco”, ejemplificó.

—¿Y Milei podría ser el fenómeno que es hoy es si haber tenido el sustento televisivo primero?

—Sin la tele hubiese sido difícil. Si pensamos que un candidato sea solamente un candidato en las redes, seguramente no llegará a porciones muy importantes del electorado que tiene vinculación con las redes. Entonces, a pesar de que hay personajes más tradicionales que otros, las redes son importantes.

—Esta cantidad de gente que tiene Milei en redes sociales ¿es una mirada positiva o negativa para él y lo que se ve en ese posicionamiento?

—En cualquier estrategia de un pre candidato o candidato, importa la valoración positiva o negativa. Lo que es difícil de poder enmendar es que no te conozcan. Es cierto que tener una buena imagen, una buena reputación digital es muy importante pero no es lo primero, lo primero es tener conocimiento que es lo que logró Javier Milei llevando sus ideas, gritándolas en algunos casos, insultando en otros casos, hablando de su vida íntima, pero hay que ir a los archivos para recordar que Milei habló de su sexo tántrico, de la relación con su hermana y tantas otras cosas".

"Existe un ida y vuelta que nunca puede dejar de lado los varios puntos donde se van apoyando los candidatos para construir una campaña pero el conocimiento es fundamental, sin conocimiento no hay candidato", agregó dejando entever que en las redes sociales los representantes del pueblo también pueden poner n agenda un tema en especial del que quieren hablar.

—¿Cómo funcionan las redes para Larreta y Bullrich?

—Es un espacio más que necesario, tienen muy buena presencia en los medios pero fueron construyendo una muy buena presencia en las redes, Larreta/Bullrich probablemente eran los dos candidatos de los más profesionales a la hora de manejar sus redes, lo cual se constituye en una especie también de problema, porque al estar tan bien hechas sus redes, bien conservadas, producidos sus contenidos, dejan de ser creíbles.

Milei en ese sentido tiene una cuota de espontaneidad cuando uno no sabe si es a propósito o es porque realmente no tiene los recursos o porque no le importa y van a la cuenta de TikTok de Milei y verán que hay un nivel de espontaneidad hasta tierno, porque no hay mucha producción ahí, hay una edición mínima pero está él frente a la cámara.

Las redes sociales pueden causar sentimientos de engaño

“En el caso de Larreta y Bullrich hay mucha producción, mucha búsqueda de decir mirá qué descontracturado que soy y cómo puedo hablar de cualquier cosa y, en otro donde queda un poquito mejor por ahí esa cosa más burlona es en algunos candidatos que son un poco más jóvenes, como Kicillof a quien todavía le caben las generales de la juventud, pero porque está todavía estéticamente dentro de una concepción de juventud dentro de la política, y eso le preserva un poco más de jugar un poquito más en el sentido de buscar una espontaneidad producida, en Larreta y Bullrich desde mi punto de vista queda un poco más artificial".