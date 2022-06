En las últimas horas se viralizó de una imagen del intendente de José C Paz, Mario Ishii, en una pileta en Miami (Estados Unidos), y generó fuerte polémica en las redes sociales, lo que obligó al municipio a dar explicaciones.

De acuerdo a la comuna, el intendente habría viajado para “afianzar lazos” entre la UNPAZ y la Universidad de Florida, al tiempo que habría buscado "hermanar" ambas instituciones.

Quien difundió la foto que generó revuelo fue el periodista Jonatan Viaje, en su cuenta de Twitter. A las pocas horas, el posteo logró más de 3.100 retuits y 7.300 "me gusta".

Desde José C. Paz aclararon el asunto: "Tras un fructífero viaje a Estados Unidos, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, regresó a sus labores al frente de la Municipalidad luego de una licencia de 6 días. La visita de Ishii estuvo signada por la búsqueda de acuerdos en materia de educación para la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) para hermanar a la casa de estudios paceña con su par de Florida".

A su vez, desde el mismo municipio se puntualizó que "uno de los objetivos del convenio entre las dos casas de estudios apunta a incluir intercambio de alumnos, pasantías y becas".

También se aclaró que "el intendente paceño mantiene un fuerte vínculo con las autoridades de Miami. Por eso, también uno de los principales motivos de su visita fue afianzar los lazos ya existentes, y que se vieron reflejados cuando el Intendente Ishii recibió, años atrás, la llave de esa ciudad por parte del alcalde Tomás Regalado".

El comunicado detalló: "También hay que recordar que fue en el estado de Florida donde Ishii recibió el Doctorado Honoris Causa en Administración Pública y Ética de manos del Rector de la CELA University Dr. Gabriel Kost, junto al Decano para América del Sur, Dr. Osvaldo Cicka".

El propio Ishii también aprovechó para aclarar la situación en su cuenta de Twitter: "Realicé un fructífero viaje a EE. UU., dónde gestioné acuerdos para hermanar a nuestra UNPAZ con la Universidad de Florida. Me recibieron las autoridades de Miami, con quiénes siempre forjamos lazos estrechos. Años atrás, el alcalde Tomás Regalado me entregó la llave de la ciudad".