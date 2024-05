La dura frase de los docentes de Misiones por mejores salarios

La situación no cede en Misiones y los docentes continúan con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejores condiciones laborales. Por eso, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó al referente de la Unión Docente Nueva Argentina, Antonio Robledo, para conocer cómo sigue la situación de los trabajadores de la educación.

El referente de los docentes expresó que "es la primera vez que la protesta misionera se nacionaliza" y remarcó que "si bien no es la primera protesta, viene de años de reclamos, pero va a continuar según se vayan dando las cosas".

"Estamos abiertos al diálogo y esperando. Lamentablemente, todas las acciones que está generando la provincia es a la inversa y todavía no se percibió el sueldo de mayo, anunciado para el 30", señaló.

Además, agregó: "Pero en el sistema cada docente, ya estaría acusando recibo el descuento que se le hizo por la huelga, entonces, el aumento que el gobernador ofreció unilateralmente es insuficiente y aparte de eso hay que agregarle también los colegas están recibiendo los descuentos".

Por eso, mencionó que "el Gobierno hablaba de un aumento del 50%, al que recién se iniciaba. Pero, por lo que están viendo los recibos los colegas, esto no se vio reflejado". "No llega a un 30% promedio, por ejemplo, los que tenemos mayor antigüedad ha sido un 25% de aumento", apuntó.

Finalmente, cerró: “El costo de vida en Misiones es caro. Se habla de una canasta para no ser pobres de $800 mil y el docente no llega a eso. Aparte es una canasta básica, no incluye recreación, vestimenta, es solamente pagar los servicios y comer y pareciera que fuéramos esclavos".