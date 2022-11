Sabsay: "La Corte Suprema da buenas señales de que la Justicia no se extingue"

Estuvo ayer en Mendoza el destacado consitucionalista Daniel Sabsay, quien participó del ciclo de charlas que organiza la Fundación Mendocinos por el Futuro, cuya cabeza es el exlegislador Luis Petri.

En una entrevista exclusiva con Ciudadano News el profesional habló sobre la extinción de la Justicia: "Yo pienso que lo que está ocurriendo con la Corte Suprema está dando un ejemplo extraordinario de seriedad, una señal de restitucionalización del país, de vigor y de no tener miedo. Yo creo que el escándalo que está haciendo Cristina (Fernández de Kirchner) es muestra de su debilidad".

Ante la jornada difícil que se vivió ayer en el Senado de la Nación y la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio, que no avala la intencional rebeldía de la vicepresidenta al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consideró que en ese sentido la actitud del Poder Judicial es saludable para la Justicia y para la democracia del país.

Teniendo en cuenta que el bloque de Senadores de Juntos por el Cambio, abandonó el recinto y que luego gracias a legisladores "aliados" el bloque oficialista logró aprobar la designación de Martín Doñate como representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, puntualizó que "la vicepresidenta no toma en cuenta que se ha quedado sin aliados. No se ha dado cuenta de la enorme debilidad y que perdió el quórum".

Por su parte, cuando se le preguntó si la negación al fallo de la Corte por parte de la vicepresidenta es rebeldía judicial, señaló que "es una causa penal clarísima. Es un incumplimiento de los deberes de funcionario público y un claro abuso del poder. Es un desacato frente a un poder de control que tiene que revisar los actos de los poderes políticos, no en el sentido de la conveniencia sino que cuando los mismos violan derechos y garantías reconocidos en la Constitución, la Corte tiene que restablecerlos".

En este marco destacó que ve un "optimismo" y una "esperanza por lo que está pasando". Además, destacó la actuación del fiscal Luciani y una expresión del funcionario judicial: "Para mi es el nuevo 'Nunca Más'. Él dijo 'Justicia o corrupción' y eso resuena con una gran fuerza en la población, que es lo que da sustento a los jueces".

Finalmente, halagó el rol de ciudadanos como Luis Petri para los próximo tiempos: "Si no hay Poder Judicial y no hay respeto a la Constitución no hay estado de derecho, porque es la Constitución y la interpretación de los jueces quienes determinan lo que debe ser y no debe ser. Si eso no existe, la economía no puede asentarse, sobre un terreno en donde no hay previsibilidad ni seguridad jurídica. Yo veo clave como van a votar los ciudadanos. Y es por eso que vengo a apoyar a Luis Petri, que me parece clave su rol. Me parece un hombre de una República, que en Diputados decía lo que había que decir".

Producción periodística: Daniel Gallardo