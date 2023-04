La alarmante frase de Rodríguez Larreta para definir el momento actual del país

"El problema con el dólar, la inestabilidad y la inflación no surgió esta semana", aseveró el alcalde porteño, y continuó: "Venimos de un Gobierno que no la pega, que no tiene un rumbo, que no dice a dónde vamos. Lo de esta semana es un episodio más. Teníamos 100% de inflación la semana pasada".

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cargó contra la administración de Alberto Fernández a la que culpó de la escala del dólar paralelo y el elevado registro inflacionario de marzo. "Es un infierno, no se puede vivir más así", precisó el referente del PRO en el marco del anuncio de la gratuidad de 80 trámites en la Ciudad.

"Respecto de las candidaturas mi posición es que tenemos que trabajar en tener un candidato único del PRO", afirmó ante la mirada atenta del ex intendente de Vicente López. La interna de la coalición opositora está marcada por las intenciones de tres funcionarios de la gestión que quieren sucederlo en la gobernación: el ministro de Salud, Fernán Quirós; la titular de la cartera de Educación, Soledad Acuña y Jorge Macri.

Ayer escuchaba a (Jefe de Gabinete, Agustín) Rossi planteando que el próximo Gobierno va a devaluar. Los que están devaluando son ellos. Todos los días le destrozan el bolsillo a la clase media".

Los discursos de ambos referentes opositores fueron en el marco del anuncio de la gratuidad de más 80 trámites en la Ciudad. Según indicó el jefe de Gobierno, su intención es "aliviarle el bolsillo a los argentinos”, y detalló que se destaca la emisión de partidas y certificados por parte de Registro Civil, que actualmente tienen un costo de entre $1000 y $1500, y la simplificación de los trámites en los Cementerios de la Ciudad.

“Los argentinos estamos agobiados. Cada día nos cuesta y nos trae malas noticias. No sabemos qué va a pasar con la inflación, no sabemos si nuestros hijos van a tener querer quedarse en el país y el miedo a perder el trabajo se suma a que a veces ni el sueldo alcanza”, concluyó Rodríguez Larreta.