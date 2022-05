Kicillof deberá declarar por la manipulación del INDEC

La jueza Loretta Preska de la Corte de Nueva York solicitó a su par argentino tomar declaración al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, bajo juramento, junto a otros nueve exfuncionarios por la manipulación de los datos para calcular el crecimiento del PBI en 2013. La modificación de la fórmula evitó que se disparara una cláusula que obligaba al Gobierno a pagarle a bonistas.

El juicio, iniciado por el fondo buitre Aurelius Capital Master, se lleva a cabo en esa ciudad de Estados Unidos y es por un total de USD 1.1200 millones mientras que, al mismo tiempo, se realiza otro litigio en la corte de Londres por alrededor de USD 700 millones.

La jueza hizo lugar al pedido de los demandantes y solicitó a un juzgado argentino ordenar al Gobernador Kicillof y a otros nueve exfuncionarios testificar de manera virtual en la causa Cupón PBI y datos Indec. Fuentes cercanas al gobernador comentaron que este “seguramente va a declarar”.

Existe la posibilidad de que los tribunales argentinos no acepten el pedido, por lo que la jueza puede declararlos en desacato, situación que ya se vivió en juicios previos. Los especialistas estiman que eso marcaría un mal precedente considerando que que la jueza tiene otros casos sobre la Argentina, como el de YPF.un pedido de bonistas. Aurelius Capital Master solicitó asistencia a la Corte de La Haya para que ordene a los funcionarios testificar bajo juramento en una corte neoyorquina en el caso Cupón PBI y la supuesta manipulación del Indec.

Además de Kicillof, deberán declarar el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, el ex secretario de Finanzas, Sergio Chodos, actual representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis y Juan Cuatrommo, ex subsecretario de programación económica y actual presidente del Banco Provincia.

Loretta Preska tomó a cargo las causas del fallecido Thomas Griesa y dispuso que la Argentina revele la metodología que utilizó el Indec para medir el PBI en 2013. Actualmente el juicio está en un proceso de Discovery, donde se presentan pruebas y argumentos.